Baník proti Slavii tvrdě narazil. Hráči musejí dřít dál, burcuje Smetana

Není to tak dávno, co Baník prohrál stejně výrazně. Bylo to v předposledním kole minulého ligového ročníku, před 90 dny v Plzni. Tudíž se opět ukázalo, že Ostravští stále ještě na absolutní českou špičku nemají?

„Musíme být k sobě upřímní. Nedělní utkání ukázalo, že na Slavii nemáme. Ještě nemáme,“ odpověděl ostravský trenér Ondřej Smetana. „Slavia je velký tým, evropský tým. Bohužel jsme na ni nestačili. Ale hned jsem hráčům v kabině řekl, že jedeme dál, že musíme nadále pracovat, abychom se na takového soupeře dotahovali a zlepšovali se.“

V neděli v noci hned po nevydařeném střetnutí dodal, že na tom začnou makat okamžitě v pondělí...

Smetana zdůraznil, že prohra nesmí s ostravskými hráči zamávat.

„Nesmí nás zlomit. Ale k tomu není ani důvod,“ podotkl. „Jednoznačně se musíme poučit. Rozhodně nevěšíme hlavu, neházíme to, co jsme dosud udělali, do koše.

Naopak. Musí to pro nás být motivace, obrovská motivace, abychom se zlepšovali a pořád měli chuť jít dál. Stále to je o práci. Na tom se nic nemění.“

90 dnů dělí Baník od porážek 0:4 - po Plzni stejně padli se Slavií

Smetana podotkl, že slávisté předčili Baník od první minuty ve všech parametrech. „Chtěli jsme být kompaktní, aktivní, důrazní, ale to se nám bohužel nedařilo,“ přiznal Ondřej Smetana.

„Polemizovat, jestli bychom dopadli lépe, pokud bychom udrželi bezbrankový první poločas, je zbytečné. Za celý zápas jsme soupeře pořádně neohrozili. Přitom jsme přijeli se sebevědomím z předešlých zápasů. To jsme do utkání chtěli přenést, jenže se nám to nepodařilo. Celý tým, úplně všichni jsme propadli. Je to pro nás jasný signál, že musíme dál pracovat.“

Nejen že Baník přišel v 78. minutě o vyloučeného obránce Gigliho Ndefeho, už ve 22. minutě střídal zraněný záložník Roman Potočný. „Dostal úder na koleno, ale podle jeho pocitů po zápase by měl být v pořádku,“ odpověděl Ondřej Smetana. Proti Slavii scházel Baníku středopolař Daniel Tetour. Ale ani u něj by podle kouče nemělo jít o nic vážného.

„Zranil se při předzápasovém tréninku. Má střeleckou formu i celkově místo v sestavě, takže nám chyběl stejně jako předtím v Jablonci,“ připomněl Smetana prohru z prvního kola 0:1. „Máme ale hráče, kteří by ho měli zastoupit. Věřím, že bude brzo fit, že už bude připravený na nadcházející zápasy, které nás ještě čekají před reprezentační přestávkou.“

To Baník nastoupí ve středu od 17.00 v Hlučíně ve druhém kole MOL Cupu a v sobotu od 16.00 doma v lize proti Mladé Boleslavi.