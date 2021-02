První rozhovor v Česku: Slávista Sima vylíčil své začátky i pochybnosti

Snad i díky celkově skromné a vděčné povaze. „Nesmím zapomenout poděkovat rodině, Slavii, všem, kteří mi pomohli, abych byl teď tady,“ prohodí. Možná kvůli těžkému startu v Česku, kdy pochyboval, jestli tuhle neznámou zemi zvolil správně. Nebo kvůli osudové ráně z dětství, kdy přišel o tátu. „Ztratil jsem ho hodně brzy, vlastně znám jenom mámu,“ dodá tiše a odmlčí se.

Tak raději mluvme hlavně o fotbale, o jeho raketovém vzestupu. Ještě to není ani rok, co začal tenhle bláznivý příběh: z akademie ve francouzském Evianu přišel do Táborska. Aniž ve třetí lize odehrál jediný soutěžní zápas, už si ho v létě vyhlédla Slavia. „Je to celé neuvěřitelné a já jsem hodně šťastný,“ říká Sima exkluzivně pro iDNES Premium.