Slzy na hřišti, vajíčka v kabině. Trošku jsem to prožíval, přiznal Samek

Za premiérový gól ve Slavii ihned zaplatil. Po výhře 4:0 samozřejmě panovala dobrá nálada.

„Přišel jsem do kabiny, kolem mě nastoupilo šest kluků, takže jsem nemohl utéct. Schytal jsem asi deset vajíček a musel jsem se hned umýt, měl jsem to úplně všude...“ líčil Samek v nahrávce pro média. A dodal: „Ale když gólový debut, tak se vším všudy.“

Branku vstřelil po narážečce se Schranzem, kterému poslal do vápna balon z pravé strany. Pak ho v pádu levačkou uklidil okolo Laštůvky.

„Do situace jsem se dostal nečekaně. Křikl jsem si na Schranzíka, ať mi to dá pod sebe, a svou slabší nohou jsem to dal,“ popisoval.

Pak už u něj mohla propuknout euforie, nával emocí, což bylo v jednu chvíli na ještě ani ne plnoletého kluka příliš. A se slzami v očích přijímal gratulace od spoluhráčů i od fanoušků.

Ti mu pak, když zhruba čtvrt hodiny před koncem střídal, aplaudovali ve stoje, aby ocenili jeho výkon. „Užil jsem si ho hodně. Bylo poměrně hodně lidí, tleskali všichni. Bylo to moc hezký.“

Podílel se už na první brance. Jeho perfektně načasovaný centr z přímého volného kopu poslal o zem do brány Stanislav Tecl. „Nacvičené to přímo na Standu nebylo, ale do toho prostoru jo. Byl to lehký oblouček za obranu a Standa to trefil úžasně,“ chválil.

A že takhle mladý fotbalista, který prvně v sezoně naskočil v základu, zahrával standardní situace?



„Starší kluci jsou zranění nebo jsme je šetřili. Včera na tréninku jsme hledali exekutory standardních situací a on vypadal nejlépe,“ vysvětloval trenér Jindřich Trpišovský.

Sedmnáctiletý záložník navázal na výkon z úvodního duelu kvalifikace Evropské ligy proti Legii Varšava. V něm naskočil v průběhu druhé půle a vedl si skvěle. Nebál se hrát, podržel míč a zapojoval se do kombinace.

Stejně si počínal i proti Ostravě po boku Lingra, Hromady, Ekpaie a Schranze.

„Překvapil mě jen tím, že měl jedna plus jedna. Ale jeho kvalit jsme si vědomi, proto jsme ho do zápasu dávali,“ řekl slávistický kouč.

„V obraně jsme měli zkušené hráče, naopak záloha byla trochu improvizovaná. Věděli jsme, že nebude hrát alibisticky. Potřebovali jsme spojku mezi obranou a zálohou. Má hlavu nahoře a přehled,“ dodal.

Do Slavie přestoupil Samek v roce 2018 z Hradce Králové, kde s fotbalem začínal. První minuty za áčko si připsal v poháru proti Karlovým Varům. Na konci minulé sezony už měl na kontě i první ligový start po remíze s Jabloncem.

„Na něm je krásný příklad vývoje hráčů. První trénink s námi absolvoval v covidové pauze, což je rok a čtvrt zpátky. Když ho porovnám tehdy a teď, je to úplně někdo jiný. Má velkou perspektivu, potenciál, “ upozornil Trpišovský.

I to je jedním z důvodů, proč Samek zůstává s prvním týmem, zatímco jiní fotbalisté zamířili na hostování. „Na jeho věk je úctyhodné, jak hraje a jak je vyspělý. Celkově jsou věci, na kterých musí pracovat, ale jeho příslib je velký, a proto přeskočil v hierarchii některé hráče,“ vysvětloval kouč.

„Je na dobré cestě. Na druhou stranu jsem hráčů, kteří takhle našlápli, zažil hodně a ne vždycky to dopadlo dobře. Naštěstí Dan patří do kategorie lidí s vysokou inteligencí a s mozkem, o to to bude jednodušší. Dnes to byla první vlaštovka a uvidíme, co bude dál,“ uzavřel Trpišovský.