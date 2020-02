Tak jsem si to vysnil. Asi by mě Sparta měla koupit, líčil její postrach

V sobotu večer na Letné dvakrát utekl obráncům, svá sóla pokaždé parádně zakončil a Liberec vyhrál 2:0.

„Jo, dva góly dobrý, musím mít pokoru. Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že na Spartě vyhrajeme, nevěřil bych mu,“ přiznal.

Osmadvacetiletý křídelník je na Spartu specialista, jeji kat, postrach. V kariéře dal dvanáct ligových branek, z toho šest Spartě. Dvě za Hradec Králové, dvě loni na podzim za Liberec (3:1) a další dv+ v sobotu.

„Asi by mě měli koupit,“ mrknul na zástup novinářů, když po zápase vyšel z kabiny. „Ale je to jen náhoda.“

Loni na podzim dal dvě branky a k tomu ještě zařídil penaltu, z níž Liberec rozhodl.

Pád však nafilmoval, na což mu videoasistent s hlavním sudím skočili. Když si na to sparťané stěžovali, nevybíravě se o nich vyjadřoval. Za to schytal kritiku v médiích i od fanoušků.

„Měl jsem to v sobě. Když jsme sem jeli, tak mi to naskočilo.“

Sparťanští fandové mu to nezapomněli, na Letné mu spílali. Když se mu něco nepovedlo, reagovali posměšně. „Spíš mě to vyhecovalo,“ podotkl.

Když v 76. minutě dal první gól, v euforii se proběhl kolem tribun z nichž na něj padaly kelímky s nápoji. „Že tady dám gól, to jsem si vysnil. A pak už jsem nevnímal, byl jsem jako v tranzu.“

Za oslavu gólu dostal žlutou kartu. „Prý jsem provokoval a za to je žlutá karta. Mrzí mě to, ale i kdybych to věděl, tak bych si tu oslavu neodpustil. Chtěl jsem si to užít.“

Užívat si bude i dny do dalšího zápasu. Porazit Spartu na Letné, dát dva góly a ještě mít proti sobě přes deset tisíc lidí.

„Cítili jsme, že když dostaneme míče za obranu, tak je Sparta zranitelná. V přípravě sice prohrávala, ale měla kvalitní soupeře. Myslím si, že byla do dneška v pohodě. Ale teď se v tom zase budou babrat.“