Jílek ven, křičeli fandové. Jeden přišel i na lavičku. Nepříjemné, řekl kouč

Klid však na Letné nebyl, Sparta nezvládla vstup do jarní části ligy. Po bídném vystoupení podlehla doma hodně průměrnému Liberci 0:2.

Nebyla nebezpečná, nevytvářela si šance a v závěru propadla při brejcích soupeře.

Už před druhou brankou v nastaveném čase tribuny spustily hromové Jílek ven! Když Malinský triumf hostů stvrdil druhým gólem, skandování proti trenérovi ještě zesílilo.

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

Je to nepříjemné pro každého trenéra. Kdekoli, nejen na Spartě.

Proč jste zápas nezvládli?

Hlavně výkon ve druhém poločase byl velmi špatný. Ani vstup do utkání se nám nepovedl. Pak jsme měli dobrých dvacet třicet minut, ale to je strašně málo. Když mátě míč v držení dvě třetiny času a neprofitujete z toho, je to otázka herní kvality. A ta nebyla taková, jakou si situace žádala.

Jak se může stát, že Sparta doma předvede takovou mizérii?

Je to obrovské zklamání. Do zápasu jsme šli s nějakým plánem. Nevím, jestli jsme byli zbytečně nervózní... Každopádně bychom měli najít energii, odhodlání ukázat divákům mnohem větší houževnatost. Výsledek těžko plánujete, nemusíte proměnit šance, ale druhá věc je samotný výkon. A ten byl hodně špatný. Jeden z nejhorších v sezoně.

Není vidět, že byste se od podzimu někam posunuli. I v prvním kole ročníku proti Slovácku jste po špatném výkonu prohráli 0:2. Přišlo vám to stejné?

Asi se dá souhlasit, podobnost herní i výsledková, i když ty góly, co jsme dostali, byly jiné. Co udělal David Lischka před první brankou... To je pro mě složité. Hraje to patou, zbytečně si to komplikujeme. Nenabral sprintujícího hráče, riskoval, že zachytí přihrávku, nebo vystaví hráče do ofsajdu. Druhý stoper Hancko, u kterého jsme měli otazník, odehrál lepší zápas.

Ale také jste neměli skoro žádné šance.

To souvisí s těmi základními věcmi, o který jsem mluvil. Musíme jít do utkání s tím, že do toho dáme maximum, že se budeme rvát, že budeme utkáním mnohem víc žít. Když to tak bude, míče se k nám budou odrážet, budeme u nich dřív, budeme mít větší tlak do vápna. Hráli jsme pomalu, chyběla rychlost. Přitom Tetteh a Hložek jsou schopní se běžecky prosadit za obranu, ale těch míčů dostali málo.

Co vám zápas s Libercem ukázal do dalších dnů?

Musíme se zamyslet nad tím, jakou sestavu vybrat do Olomouce. Na které hráče vsadit, aby byli schopní ty věci plnit.

Když během zápasu nehrají dobře, mohl by hráče probrat motivační proslov?

Pokud má trenér motivovat hráče, tak je to začátek problému. Hráči musí mít vnitřní motivaci ukázat stoprocentní výkon a ještě přidat něco navíc. Musí jít na hranu možností a to není otázka, že já řeknu nějaký proslov. To musí dostat ze sebe sami. Před zápasem si vzal slovo Bořek Dočkal, ale začátek na hřišti tomu neodpovídal.

Jak se z toho chcete dostat?

Odpověď je jen na hřišti. Diváci jsou dost chytří, aby poznali, když do toho nedáte sto procent energie. Nemůžeme si myslet, že to uhrajeme fotbalově. Bez správného nasazení a agresivity to nejde.