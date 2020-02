Smutný Dočkal: Byli jsme nevýrazní. Ani se sebou nejsem spokojený

„Přesně takhle jsme jaro nechtěli začít,“ hlesl, když zachumlaný do teplé bundy hodnotil utkání před novináři. „Jsme zklamaní, výkon byl nevýrazný a na dobře hrajícího soupeře nestačil. Mrzí mě to i kvůli lidem, kterých přišlo hodně, čekali změnu k lepšímu a nedočkali se.“

Proč?

Nemyslím si, že hra neměla řád, ale výkon fakt nebyl dostatečně výrazný. Nedalo se čekat, že budeme soupeře devadesát minut přehrávat a mlít ho v jeho vápně. Liberec byl dobře připravený, my jsme měli stupňovat tlak a vytvářet si šance. Těch bylo málo, nedokázali jsme soupeře přimáčknout.

Jak vám bylo, když jste po vystřídání sledoval, jak spoluhráči v závěru přišli i o bod?

Nepříjemně. Zvlášť, když se to stalo ve chvíli, kdy jsem měl dojem, že máme hru pod kontrolou. Soupeř samozřejmě vyrážel do brejků, ale my jsme se pomalu dostávali do ustálenějšího tlaku. Pak jsme jednu situaci zahráli nezkušeně, chtěli to uspěchat a hodili rychle aut ve chvíli, kdy bylo potřeba s riskováním počkat. Sami jsme jim tu situaci nabídli, oni nás ztrestali. A když doma prohráváte, tlačíte se dopředu a soupeř má možností k protiútokům ještě víc.

Výsledkově se vám nepovedla příprava, teď jste nezvládli ani ligovou premiéru. Dá se takový stav rychle otočit?

Musí to jít. Není jiná cesta, vždycky je důležitá reakce. Nezabřednout do krize, hned v dalším zápase ukázat, že něco takového nepřichází v úvahu. Přípravu si podle mě nikdo extra nepřipouštěl, věděli jsme, že start ligy bude něco jiného. Ale výkon bohužel přesvědčivý nebyl.

Jak jste se po dlouhé pauze cítil fyzicky?

Celkem dobře, i když se asi nedaly čekat zázraky. Já od sebe očekávání mám vždycky a s výkonem spokojený být nemůžu, protože byl stejně nevýrazný jako ten týmový.

Proč jste dvacet minut před koncem střídal?

Na začátku druhé půle jsem cítil, že mi tuhne tříslo a že se to dostává do fáze, kdy mi to přišlo nebezpečné. Pohybově mě to nepustilo tak, jak bych chtěl. Nebýt toho, mohl bych hrát dál.

Fanoušci jsou naštvaní, volali po konci trenéra Jílka, jeden z nich na něj dokonce u lavičky vystartoval.

Viděl jsem to... K tomu by docházet nemělo. Lidi se dlouho snažili být pozitivní, chápeme jejich frustraci na konci. Bereme na sebe zodpovědnost za výkon a za výsledek - a že se to otočí proti jednomu člověku, to je nepříjemné pro všechny.