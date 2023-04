Mažu tě, vole! Střihavka a Krulich o teplické hymně i gólu holínkou

Legendy české hudební scény jsou evidentně naladěné na stejnou tóninu; během uvolněného fotbalového rozhovoru se dva vrstevníci často špičkují a chechtají.

Oba jste padesátníci. Odkdy jste spojeni s teplickým fotbalem?

Krulich: Když jsem bydlel s našimi, měl jsem to na stadion asi pět minut pěšky. A dodnes žiju kousek od Stínadel. Táta fotbal hrával, a když mi bylo sedm let, vzal mě do elévů. Prošel jsem nějakým sítem a pak už jsem hrál soutěž. A chytal jsem až do šestnácti v B dorostu. Tehdy se dorost nedělil na starší a mladší, ale na C, B, A. Dokonce v A žácích jsme vyhráli mistrovství republiky. V osmdesátém roce.