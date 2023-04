Musíme bojovat jeden za druhého, velí teplický fotbalista Mareček

„Hořkých chvil jsme si užili už dost, snad jsme to tím úspěchem s Hradcem odšpuntovali a posune nás to dál. Určitě se nám teď do Budějovic pojede lépe než na zápasy, na které jsme cestovali s porážkami v zádech,“ věří teplický obránce či záložník Lukáš Mareček.

Jarní sérii sklářů bez výhry neustál kouč Jarošík, ani po nástupu Zdenka Frťaly ale nepřicházel zlom. V domácí bitvě s Brnem Teplice ztratily výhru gólem z penalty v páté minutě nastavení, u souseda ze spodku tabulky v Pardubicích padly 1:3. A zkomplikoval se i dobře rozehraný duel s Hradcem, krátce po změně stran byl za stavu 1:0 vyloučen debutující Egypťan Yasser.

Tuhle těžkou situace ale Teplice tentokrát ustály. „Snažili jsme se nebýt pasivní v defenzivě, což se vyplatilo. Tlak Hradce se dal čekat, když jsme byli v deseti, ale dohráli jsme to bez toho, aby měl nějaké větší šance ve vápně. Táhli jsme za jeden provaz jako tým a výhra byla naše odměna,“ odfoukl si Mareček.

Tepličtí fotbalisté děkují fanouškům za podporu.

V paměti marně lovil, kdy s Teplicemi naposledy zažil vítězný pokřik. „Já vyhrál snad po tři čtvrtě roce, byl to pro mě svátek,“ zářil. V sestavě zaujal jiné místo, než je pro něj obvyklé. Kouč Frťala ho ze střední zálohy stáhl na stopera.

„Trenér mě na to připravoval už po Pardubicích, že by mě rád viděl na stoperovi, ptal se, jak to vidím já. Pro mě to novinka nebyla, hrával jsem to už za trenéra Hejkala. Momentálně mi tahle pozice asi bude vyhovovat víc,“ myslí si 32letý hráč.

Frťala Marečkovi věří. „Byl by hřích nevyužít jeho kvality a zkušenosti. Chtěl jsem, aby pochopil, že tým ho potřebuje, aby přijal i tuhle roli. Ztotožnil se s tím a ukázal, že je to hráč, který má klubu co dát,“ je přesvědčený Frťala.

A zdá se, že chemie je vzájemná, hráči za novým trenérem stojí. „Postupně do nás dostává, co chce, kabina ho vnímá dobře. Zvykáme si na nové věci, ale hlavně chceme hrát jako tým. A když se něco nepovede, tak bojovat jeden za druhého,“ zdůrazňuje Mareček.