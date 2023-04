Heroický výkon, umíme hrát na krev, těší teplického kouče Frťalu

Ve svém třetím vystoupení se nástupce odvolaného Jiřího Jarošíka dočkal prvního vítězství. A zrovna proti týmu, který před dvěma lety do ligy dovedl. „Tyhle zápasy jsou o statečnosti, v tom jsme byli slabší než Teplice,“ postěžoval si hradecký trenér Miroslav Koubek.

Vítězství trefil v prvním poločase Hybš z penalty. A skláři ho museli ubránit, protože hned po pauze vyfasoval červenou kartu po dvou žlutých Egypťan Jásir. „Nebudu ho kárat, dostal je za fauly, ne za kecy nebo nesportovní chování,“ měl Frťala pro debutanta pochopení.

Když v sobotu Zlín rozstřílel Dynamo 5:1, skláře poslal místo sebe na poslední místo. Nevylekalo je to.

Tepličtí fotbalisté děkují fanouškům za podporu.

„V blízké minulosti už asi Tepličky poslední byly. Klukům jsem říkal, ať nekoukají na tabulku, ale sami na sebe. Sami jsme strůjci svého štěstí,“ apeloval Frťala a hráči stres odhodili. „Výhra nám určitě pomůže, ovšem je to jen jeden puzzle do skládanky. Jedna vlašťovka jaro nedělá, i když jsme si byli vědomí, že jsme půl roku nezvítězili. Možná to byl balvan, který věřím, že kluci ze sebe shodili.“

Během reprezentační přestávky obtiskl Frťala do týmu víc ze své filozofie. „Nastavili jsme si zásady, které vedou k úspěchu,“ prozradil bývalý kouč Varnsdorfu či Jablonce. „A kluci od Gninga po Hybše dokázali, že jsou schopni zápas odjezdit na krev, to je jediná cesta. Nasazení, agresivita a sebeobětování jsou základní parametry, které musíme splnit. Fotbal pak přijde.“

Už v neděli na půdě českobudějovického Dynama?