PONEDĚLNÍK: Křetínského přešlap, fauly podle Szikszaye a Slavia s vlastní ligou

Šestnáct tisíc diváků na Slavii, sedmnáct tisíc na Spartě - krása! Odvěcí rivalové srovnaní na prvním místě v napínavém finiši. Co víc si může fotbalová liga přát? Když máte pocit, že snad kredit soutěže po prohnilé éře bafuňáře Berbra mírně stoupá, nakráčí si to o poločase utkání s Brnem přímo do šatny rozhodčích jeden z nejvlivnějších mužů v tuzemské kopané - sparťanský majitel Daniel Křetínský...