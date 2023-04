Červený debut egyptského slušňáka. Nepotrestám ho, řekl kouč Frťala

„Nebudu ho kárat. Je to prostě událost, která se stala. Nic vědomého, bylo to nešťastné, to k fotbalu patří,“ chránil svého svěřence teplický trenér Zdenko Frťala. „Vyloučení kluky ještě víc semklo.“

Jásir naskočil v základní sestavě nedělní partie a zbytečné žluté karty vyfasoval na přelomu poločasů za fauly na půlce. První ve 42. minutě, druhou ve 47. V oslabení skláři udrželi vedení 1:0 a výhru oslavili skoro po pěti měsících.

„Karty dostal za fauly, ne za kecy nebo nesportovní chování, není nejmenší důvod ho trestat. Byl to pro něj křest ohněm, předtím hrál o dva levely níž třetí ligu. Na to, že šlo o první ligový start, smekám,“ povídal Frťala. Podobně se Jásira zastali spoluhráči. „Byl přemotivovaný, ale úplně bych mu to nezazlíval,“ tvrdil třeba obránce Matěj Hybš.

Mohamed Jásir Fawzi Núr, jak zní celé jeho jméno, na Stínadlech působí rok. Když skláři navázali spolupráci s egyptským velkoklubem Al Ahlí, získali ho na hostování na 2,5 roku. S ním přišli i Mohamed Magrábí, který se v květnu 2022 proti Pardubicím stal historicky první Egypťanem v české lize, a Mohamed Hossam. Ani jeden už v klubu není.

Jásir ano. A na jaře se dočkal prvoligové šance. Trenér Jiří Jarošík ho posadil na lavičku proti Slavii, jeho nástupce Frťala jej instaloval rovnou do základní sestavy.

„Potěšilo mě, jak ho při přeřazení do A týmu hráči vzali, jak vystupuje v tréninku. Pro něj to je speciální odměna. Během roku prošel spoustou zranění, která ho zabrzdila, ale on je tak pozitivní! A na mě tedy až moc slušný,“ pousmál se Frťala.

Věří, že útočníka z Afriky červená karta neovlivní. „Snad necukne z toho, co ho do áčka dotáhlo. Jeho typologie nám trošku chyběla. Na to, jakou má výšku, je technický hráč. Není vyloženě zakončovatel, ale je pracovitý, ne líný, je svědomitý, nevyzpytatelný ve vápně,“ charakterizoval ho trenér sklářů. „Věřím, že neřekl poslední slovo.

Díky trenéru Jamrichovi z béčka byl připravený vletět do A týmu, kluci to tam dělají profesionálně.“ Žlutomodří, kteří jsou na barážové pozici, tak mají v útoku slušný přetlak: Gning, Žák, Jásir, Sy, Tadeáš Vachoušek, Fila. „Byla doba, kdy Teplice měly málo útočníků, teď jich je hodně. Žák a Gning, na které jsme při střílení gólů spoléhali, se momentálně zasekli. Je výhoda pro trenéra, že může být variabilní,“ pochvaluje si Frťala. „Důležité je, že jsou konkurencí jeden pro druhého a že respektují, co trenér rozhodne.“

Klub Al Ahlí zvažoval, že by Teplice koupil, ovšem to už neplatí. „Přemýšleli, že by sem dávali své fotbalisty a ukazovali je světu. Větev, že by si pořídili celý klub, je poměrně mrtvá. Hráčská spolupráce ovšem pořád pokračuje,“ prozradil ředitel sklářů Rudolf Řepka. Do českého fotbalu přivedla Egypťana i druholigová Příbram, pro jaro angažovala třicetiletého Ahmeda El Sheikha.