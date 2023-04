Tenhle tým ještě neumřel! zvolal Hybš. Teplice o deseti zlomily jarní bídu

Skláři v neděli doma vydřeli ligové vítězství 1:0 a opustili poslední místo tabulky. Proti Votrokům dřeli jako otroci. Hybš skóroval v první půli z penalty, ve druhé se Teplice po vyloučení debutujícího Egypťana Jásira úporně bránily o deseti.

Odolaly.

„Jásir byl přemotivovaný, ale úplně bych mu to nezazlíval. Červená karta nám nepomohla, ale po ní jsme si říkali, že do toho musíme dát ještě ještě víc,“ zdůraznil Hybš, český mistr s Plzní i Spartou.

Pracovitý výkon vedl k první jarní výhře a zastavení černé série osmi zápasů bez vítězství. „V reprezentační pauze jsme dobře potrénovali a chtěli jsme se zaměřit na poctivou defenzivu. Od ní se odrazit, protože nám to nelepilo vpředu a dostávali jsme hodně gólů. Bylo jedno jak, ale hlavně, že jsme to zvládli!“

I díky Hybšovi. Penaltu kopal za faul Ryneše na Vondráška už ve 22. minutě. „Dotkl se ho, ale Vondrášek už padal dopředu... Zkontroloval to VAR a rozhodčí řekl, že pokutový kop to byl,“ krčil rameny hradecký brankář Pavol Bajza. Na ostrou ránu Hybše k tyči si sáhl. „Měl jsem to na ruce.“

Balon ovšem vyrazil jen do břevna a od něj se odrazil za čáru. „Já ani nekoukal, musím se ještě podívat. Byl jsem ve flow, jak se říká. Prostě jsem to kopnul a šel se radovat,“ usmíval se Hybš. „Chtěl jsem míč utáhnout k tyči.“

Předem se rozhodl pro stranu. Na penaltu byl jedním z určených exekutorů. „Hned jak rozhodčí pokutový kop pískl, šel jsem si pro balon. Věřil jsem si a chtěl jsem týmu v klíčové situaci pomoct.“

A pomohl výrazně.

„Ani nepamatuji, kdy jsme si naposledy zakřičeli. Tohle je sladké vítězství už kvůli tomu oslabení. Viděl jsem pak klukům na očích, že do toho dali maximum. O to víc jsem rád, že jsme to urvali,“ odfoukl si třicátník.

Teplice se v sobotu ocitly po kanonádě Zlína na posledním místě, v neděli zase dno opustily: „Tabulka je vyrovnaná rok od roku víc. Zlíňáci na nás udělali tlak, o to líp. Možná jsme do zápasu šli ještě s větší vervou!“