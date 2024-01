Teplice si pojistily zkušeného Marečka, počítají s ním další dva roky

„Lukáš je jedním z nejzkušenějších hráčů našeho týmu, patří k oporám a má také důležitou roli směrem k našemu mladému mužstvu. Proto jsme rádi, že jsme se dohodli na prodloužení smlouvy,“ uvedl sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek.

Odchovanec brněnské Zbrojovky Mareček odešel v 19 letech do bruselského Anderlechtu, odkud hostoval v nizozemském Heerenveenu a v létě 2013 přestoupil do Sparty.

S letenským týmem, kde nastupoval také na pozici stopera, získal double za triumf v lize i v poháru. V lednu 2018 zamířil zpět do Belgie, konkrétně do Lokerenu. V české lize si připsal 244 startů, z toho 94 v barvách Teplic. Za A-tým české reprezentace nastoupil do tří zápasů.

„Lukáš Mareček se řadí ke služebně nejstarším hráčům v Teplicích, ke klubu si vybudoval speciální vztah. Prodloužení stávajícího kontraktu je potvrzením jeho pozice lídra na hřišti i v kabině,“ prohlásil Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která Marečka zastupuje.