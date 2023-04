Znovu o deseti. Jsme moc hodní, tvrdil však teplický kouč Frťala

Co tím myslel, vysvětlil vzápětí. „Týká se to zkušenosti a chytrosti. Snažíme se všechny souboje ustát. Nepadáme, nekňouráme, nestěžujeme si. V tom je zkušenost soupeřů, kteří tyto situace dokážou využít ve svůj prospěch,“ míní slovenský kouč. „Určitě nenabádám hráče k zákeřné hře, to by mě nikdy nenapadlo. Paradoxně jsme už dostali dvě červené karty.“

Zatímco v bitvě s Hradcem Králové skláři dokázali po vyloučení Egypťana Jásira v oslabení vyhrát 1:0, červenou kartu Vondráška hned po startu druhé půle proti Slovácku neustáli. Bleskově inkasovali druhý gól, a ačkoli o deseti z penalty zásluhou Hybše snížili, k bodu se neprobili. Přesto jim Stínadla tleskala.

„Červená karta pro Vondráška mě překvapila,“ přiznal Frťala. „Nenapadlo mě, že z toho bude vyloučení, ale rozhodčí ji tasil hned.“

Teplický křídelník skluzem odehrál míč před Kalabiškou a pak ho trefil nejspíš podrážkou. „Měl nohu trochu zvednutou. Smolná červená karta pro něj, nezaviněná, ale asi zasloužená. Za tohle se teď dávají,“ tvrdil obránce Jana Kalabiška, který během chvíle přesilovku využil zásahem z úhlu na 2:0 a pak rukou pomohl Teplicím k penaltě.

„Nedostat z rohu na 1:3, byl jsem stoprocentně přesvědčený, že nás diváci doženou k remíze,“ cítil Frťala. „Jsem rád, že moji hráči se nevzdávají za jakéhokoli vývoje.“

Kvůli zraněnému stehennímu svalu chyběl a ještě pár týdnů bude Kučera, přibude k němu Vondrášek, který dostane trest. „Nebudu kňourat a trápit se tím, absence jsou součástí naší profese. Střídající odvedli poctivou práci a naznačili, že zapadli do týmu,“ blaží Frťalu. Teplice prohrály po dvou vítězstvích v řadě a zůstaly na barážové příčce. V sobotu nastoupí v Olomouci.