Teplický záložník Hybš: Začali jsme žrát trávu, ale někdy jen to nestačí

Zamává porážka s mužstvem?

Myslím, že ne. Slovácko má výborný tým, věděli jsme, že přijede kvalita a zkušenost. Měli jsme dvě výhry v zádech, chtěli jsme toho využít a něco urvat. Oni to odehráli zkušeně, i když jsme je zatlačili.

A to hlavně po vyloučení Vondráška. Cítíte, že forma stoupá?

Věřím tomu. Zápas nebyl vůbec špatně odehraný. Jen škoda zbytečně bázlivé první půle. Zaspali jsme. Ve druhé jsme po červené kartě a rychle inkasovaném druhém gólu neměli už co ztratit, dostali jsme takovou svobodu. Šli jsme trochu do rizika, oni si přestali věřit. Pramenil z toho náš gól na 1:2, ale když oni dali třetí, bylo po zápase.

Teplice pod Frťalou Výsledky:

Brno 1:1

Pardubice 1:3

Hradec Králové 1:0

České Budějovice 3:0

Slovácko 1:3

Skóre 7:7,

7 bodů Zbývající program:

22. dubna Olomouc venku

25. dubna Ml. Boleslav doma

30. dubna Plzeň venku

Co změnil nový kouč?

Každý trenér, když přijde, se do vás postupně snaží dostávat svoje principy. Nedařilo se nám, trenér Frťala nás musel nejdřív srovnat psychicky. Až pak je na místě taktika, nacvičené věci. Museli jsme se odpíchnout od toho, abychom byli dobře mentálně nastavení a začali žrát trávu. Chybí tři zápasy do konce základní části a před nadstavbou potřebujeme uhrát tři čtyři body.

Ve dvou domácích zápasech jste dostali dvě červené karty. Je to důkaz, že tu trávu žerete?

To by měl být úplný základ, jestli se chceme vyhnout baráži. Musíme jezdit po zadku, zvlášť v naší situaci, kdy jsme na spodku tabulky a máme za sebou dva vlčáky, kteří nám šlapou na paty. Někdy tedy jen jízda po zadku nestačí, jak se ukázalo proti Slovácku.

Co jste říkal Vondráškovu vyloučení? Po skluzu trefil podrážkou Kalabišku a hned šel ven.

Nedával bych Vondymu za vinu, že jsme prohráli. Spíš tomu, že jsme po jeho červené kartě vypadli z koncentrace. Když byl proti Hradci Králové vyloučený Jásir, řekli jsme si na hřišti, ok, zamakáme o to víc, pojďme to udržet. Teď to upozornění asi nepřišlo a hned jsme dostali druhý gól. A vyloučení? Vondy byl u míče dřív, ale jestli měl nohu nahoře, nedokážu posoudit.

Věříte si teď už na všechny?

Jsou odstřelené dva tři mančafty, jinak zbytek ligy může každý porazit každého. Tedy i my. Důležité je, že jsme se zlepšili do defenzivy. To byla taky jedna z věcí, na které jsme museli zapracovat. Gólů jsme dostávali hodně. Z toho všechno vychází. Když nedostaneme branku, můžeme počítat, že alespoň jednu nebo i dvě dáme.

Ovšem proti Slovácku jste dvakrát inkasovali po standardní situaci. Je to zase varování?

Myslím, že standardky se na jaře zlepšily. Tolik gólů z nich už nedostáváme. Tohle byla výjimka. První byla dohraná standardka, to je vždycky těžší. Všichni se koncentrují na balon a v tu chvíli jeden nebo dva hráči vypadnou. Pak jsme dostali branku po rohu.