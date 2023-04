Trenérská změna? Potřebná, ujišťuje teplický fotbalista Fila

Fila na Stínadla narukoval v září na roční hostování ze Slavie. Na podzim ho na čas zastavilo zranění, v zimní pauze další. „Hrozně těžké období,“ svěřil se autor sedmi ligových gólů. „Skoro každý den jsem si v hlavě říkal, kdy se vrátím. Chtěl jsem co nejdřív, ale bylo mi řečeno, že si musím projít nějakou fází, která je nezbytná. Zpětně jsem rád, že to takhle bylo, ale už to zažít nechci.“

Hlavně comeback neuspěchat, to bylo první přikázání. „Byl jsem tři čtyři měsíce mimo tým, pak jsem to doběhával a vrátil se přes béčko. Musel jsem vydržet a makat, než dostanu šanci. Jsem rád, že jsem ji využil a pomohl týmu.“

Trenér Zdenko Frťala ho chválí: „Filous přišel jako posila, bohužel se zranil a dával se do kupy. V béčku získal herní praxi. Gól je povzbuzení nejen pro něj, ale pro všechny. A odměna. Jeho výkon měl nadstandardní kvalitu.“

Frťala může točit šestici útočníků, to je výhoda. „Sehranost a spolupráce se posouvá. A pro soupeře se tím stáváme nečitelnější.“

Mládežnický reprezentant nástup nového trenéra kvituje. „Má jinou přípravu, je to velká změna, kterou jsme asi potřebovali. Zatím to funguje,“ blaží bývalého hráče Brna či Mladé Boleslavi. „Jsme rádi, že jsme dva zápasy po sobě nedostali gól a v obraně držíme.“