Teplice se logem přihlásily k sudetskému předchůdci. Je sexy! nadchlo Střihavku

„Jsem velice rád, že se náš klub konečně hlásí ke svému začátku, tedy k předválečné historii. Že máme tradici 120 let. Těší mě, že jsme už opustili politické důvody, které říkaly, že klub tady byl od roku 1945,“ řekl šéf představenstva Pavel Šedlbauer na pódiu při křtu nového loga.

Spolu s ním ho šampaňským polili také klubové legendy Jaroslav Melichar a Pavel Verbíř, členové teplické kapely Kabát Ota Váňa a Tomáš Krulich a zpěvák Kamil Střihavka, autor teplické fotbalové hymny.

„Logo se mi hodně líbí, je z něj cítit rok 1903. Jsem rád, že se konečně přiznala historie dlouhá 120 let. Tím pádem se z nás stává jeden z nejstarších fotbalových klubů v Česku - a to je skvělé!“ zvolal Váňa.

Československý Teplitzer Fußball-Klub působil v lázeňském městě, které patřilo do Sudet, až do roku 1939, čili do začátku 2. světové války. Organizovala ho německá menšina a jako první oddíl z tuzemska si zahrál v Americe v roce 1922. Nastupoval i v domácí lize, dostal se do Středoevropského poháru, v předválečných letech se přesunul do německých soutěží.

„Vždycky mě hrozně rozčilovalo, že naše historie začínala rokem 1945. Tlačím dva roky na změnu. V lidech byla setrvačnost, brali to automaticky. Po válce si řekli: Tam hrálo plno německých hráčů, my jsme ti praví, teď se začíná. Ale všechno je jinak. Jsem opravdu šťastný, že teď je to jasné,“ ulevilo se Šedlbauerovi.

A zpěvák Střihavka, rodák z nedalekého Oseku, to cítí stejně: „Sice tady před válkou žili Němci, ale nejen oni. I Češi, proboha. A Teplitzer FK, i kdyby v něm byli jen Němci, což nebyli, je z Teplic. Patří tedy k historii našeho klubu. Přepište kroniky!“

Líbí se vám nové logo FK Teplice? celkem hlasů: 38 Ano 74 %(28 hlasů) Ne 11 %(4 hlasů) Nevím / Nemám názor 16 %(6 hlasů)

Nové logo, které skláři změnili po 28 letech, odkazuje modrou plochou s výraznými písmeny FKT právě na Teplitzer FK. Tvar štítu je inspirován znakem klubu z roku 1945. Ze současného loga, které doslouží s koncem sezony, přejímá žlutý lem.

Moderní logo vznikalo dva roky, autorem je grafik Karel Hejkal z Litvínova. „Můj děda a táta klubu fandili, táta do Teplic na fotbal i jezdil. Navíc sbíral sportovní odznaky, takže jsem vnímal už teplické logo z 80. let i ta následující až po současné. Bylo pro mě velkým závazkem ujmout se tvorby nového loga. Věřím, že ho fanoušci vezmou za své a přiroste jim k srdci,“ přeje si.

Jak se vyvíjelo logo a název fotbalového klubu z Teplic.

Koncertní sál zaplnili hráči napříč kategoriemi od mládežníků, hráčů áčka i legend, vedení klubu, partneři, zaměstnanci a fanoušci. Nové logo, představené videem na velkoplošné obrazovce, sklidilo aplaus.

„Líbí se mi opravdu moc. Když Juventus Turín po spoustě let inovoval svoje logo, říkal jsem si, že do 21. století patří. Jsem rád, že Teplice jsou jedny z prvních v české lize, kdo se do změny pustil,“ nadchlo to Střihavku. „Logo je trendy. A sexy!“