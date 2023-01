Fotbalisté Liberce na Maltě porazili Zlín a obsadili třetí místo

Na stadionu v Ta’ Qali v 19. minutě otevřel skóre liberecký Fukala hlavou po Preislerově centru. Za deset minut Višinský připravil snadné zakončení pro Nigerijce Ghaliho. Po necelé hodině hry stanovil konečný výsledek Preisler z dorážky.

„Byli jsme lepší a herně jsme dominovali. Zlín měl šance, ale my jsme to zvládli. Vyzkoušeli jsme si na turnaji řadu variant, ale taky jsme našli v naší hře dost chyb,“ řekl na tiskové konferenci liberecký kouč Luboš Kozel. Chválil novou posilu útočníka Olatunjiho, jenž odehrál úvodní poločas. „Je to dobrý somatotyp, ukázal své schopnosti a mohl by nám pomoc,“ mínil trenér Slovanu.

Zlínští před Libercem na Maltě podlehli druholigovému německému Sandhausenu 1:2 a remizovali 1:1 s Trnavou. Nerozhodný výsledek uhráli i při Vrbově debutu proti Olomouci (2:2). „Jsem rád, že jsme byli na tomto turnaji, byly tu dobré podmínky. Z našeho pohledu nemůžeme být spokojeni, protože jsme uhráli jen bod,“ uvedl Vrba

„Měli jsme dnes tolik šancí jako soupeř, on dal tři góly, ale my žádný. Hlavně za stavu 0:0 jsme měli dvě velké šance, ale stále jsme jaloví v koncovce,“ dodal kouč předposledního týmu nejvyšší soutěže.