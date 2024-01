Střelecké vzkříšení Gninga? Snad si góly nechává i pro ligu, přejí si Teplice

„Jsme hrozně rádi, že se Abu po dlouhé době prosadil,“ pochvaloval si na tureckém soustředění Jan Rezek, teplický asistent trenéra.

Gning se podepsal pod úterní výhru 3:1 zásahy ve 46. a 47. minutě, pokaždé se dostal za obranu a běžel sám na brankáře. Třetí stejnou situaci už neproměnil. „Tohle jsou okamžiky, které by ho mohly posunout v kariéře ještě dál. Po dvou brankách by měl mít sebevědomí tak dobré, že by sólo na gólmana měl vyřešit jinak,“ zdůraznil do klubové kamery Rezek. „Snad si ty góly nechává do ligy.“

Šikly by se Teplicím i Senegalci samotnému. V minulém sezoně vtrhl do české nejvyšší soutěže jako velká voda, devět branek vyšperkoval třemi asistencemi. Uplynulý podzim? Nula. Ovlivnilo ho i zranění, kvůli kterému několik zápasů vynechal. Naposledy tak skóroval v letní přípravě.

Fotbaloví skláři už jsou z Turecka doma. Před vítězstvím nad bulharským účastníkem Evropské konferenční ligy se utkali ještě s maďarským Kecskemeti, zápas gól nepřinesl.

Nemanja Mičevič (vlevo) z FK Teplice v přípravě proti bulharskému Ludogorci.

„Hodnocení soustředění je jednoznačně pozitivní. Můžeme být maximálně spokojení, jak kluci k tréninku přistupovali. Pracovali fantasticky. Tvoří se tady skvělá parta, což bylo vidět na večerních programech,“ pousmál se Rezek, když si vybavil soutěžní kvízy. „Nejlepší byla čtveřice Hronek, Mareček, Fila a Kričfaluši. Nikdo z nás jsme asi netipovali, že by právě oni mohli vyhrát.“

Stínem posledního zápasu bylo zranění Matěje Radosty. Odstoupil čtvrthodinu před koncem kvůli bolavému rameni. „Nepříjemnost, snad to nebude nic vážného. Uvidíme po vyšetření,“ trnul Rezek. „Pak už jsme se rozhodli nestřídat a dohráli jsme v oslabení. Brali jsme to jako přípravu do ligy, i tam se může stát cokoli. A kluci to zvládli parádně.“

Při úspěchu nad Ludogorcem se v základní sestavě objevili z nováčků slovenský brankář Ludha a dva slávisté, obránce Kričfaluši a záložník Labík. Asistent Rezek chválil celé mužstvo: „Jsme rádi, že se kluci pomalinku dostávají do formy. Plní, co po nich chceme. Výsledek je skvělý, i když ho nebudeme přeceňovat. Na druhou stranu je to pro kluky povzbuzení.“

Ligovou generálku odehrají Teplice proti druholigové pražské Dukle na hřišti v Blšanech v neděli od dvou odpoledne. Týden nato vstoupí do jara domácí partií proti Zlínu.