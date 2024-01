Hyperpolyglot opouští českou ligu. Zlatý chlapec Dramé jde do Zlatých Moravců

„Soufi neměl na podzim takové zápasové vytížení, jaké bychom si všichni představovali, navíc ho trápila zranění,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek. „Před uzavřením je příchod Ondřeje Kričfalušiho ze Slavie, který nastupuje na stejném postu, proto jsme se shodli na uvolnění Soufiho na hostování.“

Dramé na podzim naskočil do osmi zápasů, ve třech z nich vyběhl na trávník v základní sestavě. Celkem na Stínadlech zasáhl do 23 ligových utkání. Své starty v nejvyšší soutěži zaokrouhlil na stovku, předtím je sbíral v Karviné a Příbrami.

Sedmadvacetiletý Francouz s malijskými kořeny si díky své pozitivní povaze získal v Teplicích kabinu a realizační tým, navíc fungoval i jako neoficiální tlumočník. Kromě své mateřštiny umí česky, španělsky, anglicky, arabsky a ovládá i dva etnické jazyky z Mali.

Ve Zlatých Moravcích, které jsou po podzimu bez výhry poslední v tabulce slovenské ligy, strávil uplynulý týden na testech a přesvědčil. Oživovat bude svůj nový tým i kariéru, navíc do repertoáru přidá jazyk číslo osm.

Není to jediný cizinec, který dává Teplicím sbohem. Nemanja Krsmanović přestupuje do Spartaku Subotica v jeho domovském Srbsku. „Nemanja nás požádal, jestli bychom mu umožnili vyšší zápasovou praxi v jiném klubu. Po jednáních se nakonec v minulém týdnu rozhodlo o jeho přestupu do Spartaku Subotica, který o něj stál, my jsme mu nechtěli bránit v návratu domů,“ osvětlil ředitel klubu Rudolf Řepka.

Do Táborska se na přestup přesunuje Ngosa Nsunzu ze Zambie, který už podzimní část sezony strávil na hostování v Příbrami.

Rezerva Teplic testuje sedmnáctiletého Nigerijce Johna Autu a Francouze Jeana Foungalu, který je o pět let starší. Nový kouč David Šourek vyzkouší i odchovance Vojtěcha Pokorného a Tomáše Sůru, kteří na podzim sbírali zkušenosti v divizním Štětí. Do ligového áčka z rezervy povýšil slovenský záložník Samuel Bednár.