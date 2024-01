Chaloupek? Pro nás reklama, říká Vachoušek. Mládeží se rovnáme top trojce

„Jsme rádi, že jsme konečně po dlouhé době prodali našeho odchovance. Je to pro nás obrovská reklama, že s mládeží pracujeme v Teplicích dobře,“ hřeje bývalého reprezentanta. V rozhovoru mluvil také o skládání kádru na Stínadlech.

Nezamává s Chaloupkem přestup do Slavie, kam půjde od léta?

Už dlouho se psalo, že jde tam nebo tam, že má zájem tamten klub, ale on si pořád držel svoji linii. Na to, kolik mu je let, klobouk dolů. Ve dvaceti udržet takhle vysokou laťku? Je to až obdivuhodné. Přestup do Slavie si svými výkony zaslouží. A věřím, že že to není jeho poslední transfer.

Proč jaro stráví u vás?

Ještě potřebuje nějakou zkušenost. A hlavně my dostaneme půl roku, abychom si našli náhradu. Je důležité pracovat koncepčně.

O dalšího beka Jana Knapíka je zájem v Dánsku. Pustíte ho?

Další hráč z naší defenzivy, to by bylo až moc. Věřím, že už obránci nikam odcházet nebudou. Musela by u nás přistát nadstandardní nabídka, abychom se tím zabývali. Doufám, že na jaře kluci potvrdí, že jsme vzadu pevní.

Často jste hromosvodem fanoušků, že není tolik posil, kolik by si přáli. Jak tuhle roli snášíte?

Já se už jako hráč naučil tyto věci nevnímat a nečíst, pak bych totiž ztratil reálný pohled. Osvědčilo se mi to. Ono se to ke mně stejně dostane, nejde před tím úplně utéct. Ale negativních reakcí bylo teď méně než za posledních pět let, což je velká pochvala trenérovi Zdenko Frťalovi i řediteli Rudovi Řepkovi.

Jak tedy skládáte kádr?

Pracujeme s tím, na co máme a koho jsme schopní získat. Nejvíc nás těší, že čím dál víc zabudováváme odchovance a mladé hráče, kteří časem můžou ukázat kvalitu a třeba budou zajímaví pro kluby naší top trojky jako teď Chaloupek. To je dobré vysvědčení pro trenéry i vedení.

Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.

Dříve Teplice patřily do špičky, teď je vaší rolí obehrávat talenty. Smířil jste se s tím?

S tím se smířit nechci, ale ani to není nic špatného. Vždyť za poslední půlrok máme pět mládežnických reprezentantů, což tu dlouho nebylo. To je taky nějaká vizitka klubu, tímto se můžeme top trojce vyrovnat. Ostatní mládežníci díky tomu mají motivaci probojovat se do béčka, do áčka a splnit si svůj sen. O tom to je. Je jednodušší mít hotové hráče, o to víc pak těší, když skočí do ligy odchovanec a je konkurenceschopný.

Zatím přišli univerzál Labík a slovenský brankář Ludha. Ještě plánujete nějaké posílení?

Už po podzimu jsme avizovali, že příchodů a odchodů bude pomálu. S defenzivní činností jsme byli velice spokojení a věříme, že dopředu ukážou kluci více. Na podzim jsme měli čtyři útočníky, ale tři z nich se zranili. Trenér jim věří, jsou dost kvalitní. I já doufám, že na jaře budeme střílet daleko víc gólů a že se defenziva s ofenzivou vyrovnají. Chceme ještě nejméně jednoho hráče, pozici neřeknu, ať se zbytečně nespekuluje.

Zase půjde o neznámé jméno?

Když k nám přijde hráč, tak ne totálně hotový fotbalista. I Labík potřebuje čas, nemá ještě ani jeden ligový start. Chyběl nám levonohý hráč. Za pět let, co jsem tady, jsem přivedl tři čtyři, ale žádný se nechytil. Jsme talentům otevření. Ať to byl Fortelný, Sejk nebo další. Dali jsme jim šanci, dnes hrají pravidelně ligu. Ukázali jsme jim cestu, pak už záleží na nich, jak se s tím poperou. Kdo přijde, zkvalitní kádr a přinese větší konkurenci pro ostatní. Chceme hráče, kteří zapadnou do filozofie trenéra. Tedy že odmakají celý zápas, nebudou brečet a přidají nadstavbu, ať v defenzivě, nebo ofenzivě.

Bude jaro konečně bez stresů?

Už jednou se zdálo, že bude v klidu, ale pak se nám vůbec nepovedlo. Teď jsme v tabulce ve střední skupině, chceme v ní zůstat, ale nic nepodceňujeme. Jaro bude těžké.