Teplická posila: Grigar je borec, legenda. Budu mu šlapat na paty

Ludha se popere o místo jedničky. „Mojí motivací je dostat se do brány, to je samozřejmé, ostatní věci pak přijdou samy,“ zahlásil třiadvacetiletý chlapík.

Mezi tři tyče se musí probít přes čtyřicetiletého mazáka Tomáše Grigara, který je na Stínadlech ikonou. Vždyť letos si u žluto-modrých kroutí už sedmnáctou sezonu. Konkurencí je i Filip Mucha. „Grigar je velký borec, těšil jsem se na společné tréninky,“ svěřil se Ludha. „On je legenda tohoto klubu i ligy. Budu se snažit od něj učit, brát si co nejvíc zkušeností a šlapat mu na paty.“

V Podbrezové si pozici jedničky vybudoval, nastupoval i s kapitánským céčkem. V tamní první a druhé lize nasbíral za klub z Horehroní 109 startů. „Vůbec netvrdím, že mi slovenská liga byla malá. Jsem rád, že jsem mohl za Podbrezovou chytat, jen díky ní jsem v Teplicích. Teď chci pomoct jim.“

Cesty kouče Frťaly a brankáře Ludhy se neproťaly poprvé až teď. Slovenský kouč totiž v minulosti trénoval Podbrezovou. „Přišel, když mi bylo čtrnáct. S kluky z mládeže jsme se chodili dívat na tréninky áčka,“ prozradil mladší z dvojice.

Slovenská povaha je ohnivější než česká, Ludha prý však žádný divoch není. „Já nejsem nějak temperamentní. Jako gólman musím v první řadě zachovat klid, nejsem střelec. Tým uklidňuji, nemůžu dělat nějaké velké scény.“

Sklářům se upsal na tři roky a debutoval ve středu v zimní lize proti Mladé Boleslavi. Dostal dva góly. „Budu na sobě makat, snažit se zlepšovat přednosti i slabiny. A stejně tak chci, aby Teplice byly lepší.“

Brankář Richard Ludha, teplická posila z Podbrezové.

Ludha patřil do reprezentačních výběrů U19 i U21, mihl se v širším kádru slovenského áčka. „U nás máme hodně skvělých gólmanů. Loni v květnu jsem byl na kontrolním srazu nároďáku, parádní zkušenost!“ pochvaloval si.

A velebí také českou ligu. „Je to výborná soutěž, atraktivní, chodí diváci, což mi dává motivaci na to, abych na sobě pracoval každý den. Je tady běžnější než na Slovensku, že se zápasy vyprodají, na to se těším. A taky na stadion. Stínadla jsou krásná.“