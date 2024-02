Mít pět útočníků je nadstandard, vědí v Teplicích před jarem

Sestava z generálky bude nakolik stejná s tou ligovou?

Z nějakých sedmdesáti procent už je jasná. Brankářská jednička? To si ještě necháme pro sebe.

Jak hodnotíte přípravu?

Proti Dukle jsme navázali na soustředění v Turecku, kde jsme zvládli jak maďarské Kecskeméti (0:0), tak bulharský Ludogorec (3:1), účastníka Konferenční ligy. Nejen výsledkově, i herně. Proti Ludogorci to nebylo o náhodném gólu, ale hráli jsme s nimi vyrovnaně. I proti Dukle se to splnilo ve všech atributech. Ať herních, nebo že jsme ve druhé půli dali rozdílové branky. I první byla dobrá.

Jak to vypadá s marody?

Robert Jukl měl natažený sval, neletěl ani do Turecka, ale během týdne dvou by už se měl zapojit. Bohužel zranění Filipa Havelky a Matěje Radosty jsou dlouhodobější, první se v Turecku zranil na začátku kempu, druhý na konci. Havlis bude mít kvůli natrženému vazu v kotníku ještě pět týdnů ortézu, Rady v sobotu podstoupil operaci klíční kosti.

Jaká to je ztráta?

Velká. Za podzim si oba vydobyli místo v sestavě. Také jsme si vysnili, že máme konkurenci v týmu. Bylo vidět na hráčích, že na sebe tlačili. Tím, že teď dva odpadli, otevírá se možnost pro jiné, ale jak Rady, tak Havlis byli na podzim v základu, takže to je zároveň ztráta.

Kdy se vrátí Štěpán Chaloupek, tmel defenzivy?

Už s námi byl v Turecku, po drobné operaci má ještě svůj program, protokol, aby se mohl vrátit na hřiště. Všechno vypadá dobře, nejsou tam vedlejší vlivy. Doufáme, že do tří týdnů bude připravený k utkání.

Od léta má smlouvu se Slavií, jak ho tedy budete využívat?

Přistupujeme k tomu tak, že je stále Tepličákem. Jsme rádi, že tady zůstal. Slavia je nějaká kapitola, ale až po sezoně za čtyři měsíce. Je to normálně náš Štěpán Chaloupek.

Jste spokojení s posílením?

Ano. Vrátil se nám Roman Čerepkai z hostování, je to gólový hráč, což potvrdil na Slovensku i v generálce. S Ondrou Kričfalušim jsme získali výšku ve stoperech a dobrou rozehrávku, s dalším slávistou Albertem Labíkem levou nohu. A pak je tu brankář Ríša Ludha, který stejně jako ostatní zvýšil konkurenci.

Příchod Kričfalušiho se dolaďuje, jak pomůže jeho výška 195 cm?

Co se týká somatotypů, jsme hodně velcí. A to i s Chaloupkem. Ondru jsme brali, že je schopný odehrát i jinou pozici než stopera, je využitelný v záloze. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme po něm koukali.

Egypťan Jásir dal v generálce dva góly, zamotal vám hlavu?

My si s trenéry říkali, že je zajímavé mít pět útočníků (Gning, Fila, Jásir, Vachoušek, Čerepkai), že to je nadstandard. Proti Dukle se skoro všichni trefili, Vachoušek zase dva góly připravil. Loni jsme taky začínali s hodně útočníky, nakonec jsme byli rádi, že vydržel aspoň Vachy, tak uvidíme. Kéž by byli všichni zdraví. Že si útočníci v zimě udrželi formu herní i střeleckou, za to jsme rádi. Ofenzivní fázi chceme zvednout.

V neděli hostíte předposlední Zlín, můžete mu utéct na 9 bodů.

To by bylo krásné, ale víme, že se zvedl po změně trenéra. I my v Teplicích zažili, jaké to bylo, když jsme k týmu přišli. Znamená to obrození hráčů, Zlín je zrovna v téhle fázi. Bude to strašně těžký i důležitý zápas.

Z prvních pěti jarních kol máte čtyři doma. Není to zrádné?

Úspěšnější jsme venku. Domácí prostředí nám ale bylo celý podzim podporou a věříme, že nám pomůže zase. Rádi bychom klidné jaro, ale to všichni od 8. místa dolů. Bude to o tvrdé práci, na ní to máme založené.