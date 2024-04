Na lavičce nebude, přesto má Frťala jasno: Z beránků chci zase válečníky

„V Ostravě jsem neřekl jediné špatné slovo, jedinou nadávku, urážku. Opustil jsem technický prostor,“ prozradil na klubovém webu Frťala, co se při nedělní porážce 1:4 na půdě Baníku přihodilo.

Rázem se zařadil mezi nejtrestanější členy teplického áčka, patří do množiny s pěti hráči, kteří nasbírali stejně žlutých karet. Pět jich má stoper Štěpán Chaloupek.

Místo Frťaly bude mužstvo koučovat jeho asistent Ondřej Prášil. S Frťalou v minulosti dovedli Hradec Králové do ligy. „Náš realizační tým tam působil, o to větší náboj utkání bude mít,“ odtušil teplický kapitán Lukáš Mareček. „Hradec, to jsou bojovníci, nebude to snadné.“

3 zápasy v řadě Teplice nevyhrály, se Slavií a Ostravou padly, se Slováckem remizovaly

Bojovného ducha chce ve sklářích znovu probudit i Frťala. „Hlavním tématem po zápase v Ostravě byly válečnické emoce. Díky nim jsme se dostali tam, kde jsme byli, ale teď jsme zase byli takoví hodní beránci. Já hráče nepoznával. To se musí radikálně změnit!“ bouchl do stolu suspendovaný kouč.

Teplice v lize marně vyhlížejí výhru už tři kola a skupina o titul, po níž už už sahali, vypadá nedostižně. Čtyři kola před koncem základní části je od ní dělí sedm bodů. „Zdobila nás poctivost, zodpovědnost, zdravá agresivita. Když z toho cukneme, máme problém. K tomu se musíme vrátit. V posledních zápasech mi chybělo víc emocí. Nemůžeme si hrát na profesory, na fotbalisty, to prostě nejsme,“ řekl Frťala bez okolků.

Teplický obránce Ondřej Kričfaluši (vlevo) a Jiří Klíma z Baníku Ostrava

Hradec Králové je pod vedením Davida Horejše jedenáctý, tedy mezi záchranáři. Skláři jsou ve střední skupině, ale jen s dvoubodovým náskokem.

„Po změně trenéra je Hradec úspěšný doma. Má fyzicky dobře stavěné hráče, jejich fotbal hodně bolí, minimálně v tom se jim musíme přizpůsobit,“ apeloval trenér.

Zápas vypukne ve tři odpoledne, už v 10.15 hraje na umělé trávě béčko s Přepeřemi, poté začne pulzovat na Stínadlech fanzóna.