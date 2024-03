Baník zlomil prokletí a zlevnil fandům pivo. Snad něco vypili, smál se Frydrych

„Máme radost po každém vítězství,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. „Mužstvo ale pochopitelně vnímá, že jsme doma konečně uspěli, cítím na hráčích úlevu.“

Jeho slova potvrdil Michal Frydrych. „Za tím vítězstvím jsme si šli od začátku. Dali jsme rychlý gól, přidali druhý, jimž jsme se ještě více uklidnili,“ řekl stoper, který se do základní sestavy vrátil po devíti zápasech.

Připustil, že vnímali nespokojenost fandů, že doma nevyhrávají.

„Nikdo nechce doma půl roku prohrávat,“ podotkl Frydrych. „Bylo to těžké pro nás a o to více pro fanoušky, kteří si musejí koupit lístek. Je to třeba jedna z jejich mála radostí v tom týdnu. Chtěli se pobavit a my jsme jim tu radost nedopřáli. Doufám, že to teď budeme potvrzovat i v dalších zápasech.“

Byli už Ostravští pod tlakem po tom, co doma nevyhráli od loňského září?

„Určitě tam nějaký tlak byl, ale osobně se snažím nad takovými věcmi nepřemýšlet,“ odpověděl záložník Matúš Rusnák, který do Baníku přišel v zimě ze Žiliny.

„Těšil jsem se na každý domácí zápas, a že to nevycházelo... Výkony nebyly tak zlé, možná jsme měli trochu smůly, ale na to se vymlouvat nechceme. Tentokrát jsme to chytili za pačesy, a tak to i vypadalo. To vítězství chutná fantasticky. A před skvělou kulisou.“

Střetnutí sledovalo bezmála devět a půl tisíce diváků.

Ostravští doma z dosavadních možných 39 bodů ztratili 21, a přesto jsou čtvrtí. Není to paradox?

„Znamená to, že kdybychom doma vyhrávali, tak jsme ještě výše.. Ale takový je fotbal a nám se dařilo více venku. Teď věřím, že se nám to půjde i doma a na tom čtvrtém místě se udržíme co nejdéle,“ podotkl Michal Frydrych.

„Těch sedm zápasů bez výhry už je minulostí,“ namítl Matúš Rusnák. „A o tom, že jsme čtvrtí, rozhodly venkovní zápasy, které nám opravdu vycházely. Dokázali jsme z těžkých utkání dovést nějaké body, takže naše umístění je oprávněné.“

Do konce základní části nicméně zbývají ještě čtyři kola. „Uvidíme, k čemu to povede,“ podotkl trenér Hapal.

Příznivce měli z každé trefy o to větší radost i díky tomu, že za každou trefu ve stáncích na stadionu klesla cena piva o tři koruny. Ostravští fotbalisté ji tak snížili na 37 korun.

„Doufám, že fandové něco vypili a měli ještě větší radost. Především jsme však rádi, že jsme vyhráli a lidé si to užili,“ těšilo Michala Frydrycha.

Jedním gólem se o levnější pivo postaral Matúš Rusnák. „To jsem se dozvěděl až teď, na hřišti jsem to nevnímal. Ale je to super. Jedno si dneska dopřeju i já,“ usmál se Rusnák, který zvyšoval na 2:0 po pěkné individuální akci.