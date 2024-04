Další šílený kiks brankáře. Vymýšlel jsem blbosti, štvalo teplického Grigara

„Říkali jsme si, že Hradci nenecháme ani metr, že budeme chodit do soubojů, a čtyřicetiletý frajer, nejzkušenější, udělá takovou chybu,“ posypala si hlavu popelem legenda sklářů se 20 sezonami v první lize, 376 starty a 117 nulami.

Už v minulém kole se červenali po nestandardních minelách Heča ze Slovácka, olomoucký Macík a českobudějovický Janáček.

A teď došlo na Grigara. Přitom se zrovna vrátil do branky; pět zápasů vynechal kvůli zranění, v minulém kole seděl na lavičce jako dvojka Richarda Ludhy. „Dostali jsme v poslední době dost gólů. Ne vinou Ríši, ale chtěli jsme týmu dát impuls,“ osvětlil trenér Ondřej Prášil, který zastupoval za čtyři žluté karty suspendovaného Zdenka Frťalu.

Neckář v hledišti Zápas Teplic s Hradcem Králové sledoval na hlavní tribuně Stínadel osmdesátiletý zpěvák Václav Neckář, který sklářům fandí od svých středoškolských studií. Měl dres se svojí jmenovkou a číslem 60, které od klubu v minulosti dostal k jubileu. Frťala mezi novináři Teplický trenér Zdenko Frťala dozoroval utkání ne z lavičky, nýbrž z novinářské lávky, kvůli trestu za čtyři žluté karty tým koučovat nesměl. Zastoupil ho asistent Ondřej Prášil. „S Frťou jsem sedm let, za tu dobu jsem vedl tři utkání, kdy dvakrát nemohl kvůli covidu, a všechna jsme prohráli. Možná pro mě bude příště lepší, když bude zdravý a bez karet. A náš tým bude vítězit,“ řekl Prášil.

Pohromu ztropil rodák z Opavy už v šesté minutě, kdy se vydal rozehrávat za vápno. Na mžik zaváhal, Vašulín využil své dlouhé nohy, vyběhl zpoza stínujícího kapitána Lukáše Marečka, do odkopu vložil levačku a po několika odrazech míče pelášil sám na opuštěnou branku.

„Viděl jsem Bílka na pravé straně a chtěl jsem na něj kopat. Pak jsem si to rozmyslel, protože tam byl sám a není největší. Rozhodl jsem se pro druhou stranu. A na Vašulína jsem už zareagoval bohužel pozdě a trefil jsem ho do nohy,“ popsal Grigar svou hrubku. „Měl jsem kopnout hned na Bílčuse, na první dobrou, co jsem měl v hlavě, a ne vymýšlet blbosti. A byl by klid.“

Vašulínův osmnáctý ligový gól patřil mezi ty nejsnadnější, ale i nejmazanější. Grigar v první chvíli zvažoval, že ho zastaví faulem, jenže pak si to rozmyslel.

„Náš trenér gólmanů Tomáš Poštulka nám říkal, že od teplického brankáře může přijít nějaká chyba při presinku. A přišla,“ zajásal 195 cm vysoký útočník. „Myslím, že Grigar s tím nepočítal. Když jsem vystartoval, udělal ještě krok od balonu.“

Už proti Pardubicím to Vašulín prý zkoušel podobně. „Šel jsem do skluzu, tehdy mi to brankář zablokoval. Věřil jsem, že jednou to přijít může. Udělám sice dvacetimetrový sprint, ale pro mě to je gól zadarmo.“

Zato pro Teplice byl drahý, odpovědět už nedokázaly a jsou jen bod od záchranářské skupiny, navíc Hradec Králové je přeskočil.

Grigar po svém přešlapu skryl hlavu do dlaní, pak se mužstvu omlouval. Parťáci ho podrželi. „Pět šest kluků ke mně hned seběhlo a říkalo, ať to hodím za hlavu. S týmem to muselo zamávat. Byl jsem naštvaný kvůli klukům i kvůli fanouškům, kterých přišlo zase hodně. Jsem zklamaný,“ mrzela hrubka bývalého sparťana. „Nejdřív to kluky vykolejilo, ale potom se z toho zvedli a hráli výborný fotbal. Škoda, že jsme nedali gól…“

Další už nedali před bezmála pětitisícovou návštěvou ani hosté. „Hradec měl jedinou střelu na bránu, a to byla ta po mé chybě. Snažil jsem se to napravit, bohužel nebylo jak.“

Darovaný gól si Grigar masochisticky pustí na videu znovu. „Podívám se, abych se poučil, co jsem udělal za blbost…“

Není prvním brankářem, kdo letos v nejvyšší soutěži vyrobil silvestrovský záběr. A nejspíš ani posledním.