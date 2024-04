To bych chytil v palčácích. Vaniak litoval bývalé kolegy a vzpomínal na Brücknera

Útočník zahodí šanci? No bóže, příště to vyjde. Záložník zkazí přihrávku a namaže soupeři do brejku? Pořád zbývá několik pojistek. Obránce udělá kiks? Velký problém, ale záchrana ještě existuje. Jakmile chybuje brankář, nepomůže už nic. A když chybuje fatálně, nejradši by se zahrabal metr pod trávník.