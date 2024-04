Nefňukat, vzchopit se! kázal Frťala. Vrátil se na lavičku a Teplice se probudily

„Do konce základní části jsou dvě kola, každý bod je důležitý. Co jsme doma s Hradcem ztratili, to jsme získali v Mladé Boleslavi,“ cenil si premiérového jarního vítězství venku první muž lavičky.

Vrátil se na ní po jednozápasové suspendaci za čtyři žluté karty, krach 0:1 s Hradcem Králové sledoval jen z novinářské lávky. „Byly to nervy. Cítil jsem bezmoc, neměl jsem možnost ovlivnit věci, které z pozice kouče ovlivnit jdou...“

Hned po nešťastné porážce, kterou zavinil špatný odkop brankáře Tomáše Grigara, začal Frťala úřadovat. A na pozici gólmana udělal změnu, mezi tři tyče vrátil Slováka Richarda Ludhu.

„Hodně se o tom psalo, my se o tom taky bavili. Patří to k řemeslu. Není to, jako když někdo nedá penaltu nebo šanci, u gólmana je to krutější,“ řekl Frťala. „Rozhodnutí jsem udělal ve čtvrtek, oba ho přijali jako profesionálové.“

Nejen v brance, i v herním schématu skláři sáhli ke korekcím. Nastoupili se čtyřmi obránci místo tří. „Částečně jsme změnili rozestavení, trošku i pozice pro kluky, pro Kričfalušiho a Bílka. Možná jsme tím domácí překvapili,“ uvažoval kouč.

Favorita ze skupiny o titul Teplice paralyzovaly, v závěru rozhodly. Krásně do šibenice se trefil Trubač, z úhlu k protější tyči Fila. Mladá, spíš Mdlá Boleslav snížila pozdě.

„Každý zápas i trénink chci, aby hráči byli sebevědomější, protože kvality mají. V předešlých utkáních ocenění nebyli, chyběl větší důraz, větší agresivita, větší emoce. Když dnes zjistili, že domácí jsou porazitelní, šli po tom,“ blažilo Frťalu.

Před zápasem mluvil o výsledkové a částečně i herní krizi. A že se ukáže mentální síla jeho týmu: „Nebudeme fňukat, stěžovat si, měli bychom se vzchopit a být pro soupeře znovu nebezpeční.“

A přesně to se stalo. Naopak Mladé Boleslavi to chybělo. „Neměli jsme rychlost, dynamiku ani větší touhu zápas zvládnout vítězně. Chyběla větší ochota se nabízet, náběhy za obranu. Elementární věci, které musíte mít, abyste byli úspěšní,“ vyčítal domácí kouč David Holoubek.

Autor boleslavského gólu útěchy Marek Suchý připustil, že týmu scházel zraněný tvůrce hry Marek Matějovský. „Jeho nápady jsou klíčové pro naši hru, ale musíme na to umět reagovat. S Teplicemi jsme dvakrát zaspali v obraně a vymstilo se nám to.“

V sobotu Teplice hostí od šesti večer českobudějovické Dynamo a výhra mu dá jistotu minimálně střední skupiny, z níž je šance na pohárovou Evropu. Ve čtvrtek si skláři užijí nevšední otevřený trénink pro školáky, bude jich přes dva tisíce.