Teplický kouč Frťala: Střední skupina pro nás je předkolo Ligy mistrů

„Dovedlo nás tam to, co jsem hráčům kladl na srdce od prvního dne mého působení v Teplicích,“ řekl po sobotní remíze 2:2 s Českými Budějovicemi Zdenko Frťala, který na Stínadlech trénuje přes rok. „Začali chápat, jakou má klub tradici, co je typické pro teplický fotbal. A to je maximální ochota nechat na hřišti duši. Protože teplický fanoušek byl na něco zvyklý, je náročný.“

A teď se po letech znovu vrací na Stínadla v důstojném počtu, průměr proti loňsku stoupl zatím bezmála o dva tisíce diváků na 5 643. „Myslím, že naším přičiněním se návštěvnost zvedla. Vnímáme to. Chceme, aby s námi byli fanoušci spokojení i po konci nadstavby,“ upozornil Frťala.

Aby ne, jako memento slouží poslední účast ve skupině o umístění v sezoně 2018/19. Skláři tehdy vybouchli s Mladou Boleslaví 0:8, byl to kolosální průšvih a nejtěžší domácí direkt v teplické historii.

„Kromě dvou tří hráčů, kteří střední skupinu zažili před pěti lety, s play off nemáme zkušenosti. Ani já,“ doznal kouč žlutomodrých.

Ovšem letos Teplice vypadají pevnější než dříve. S Českými Budějovicemi je nezdeptalo, ani když je hosté půl hodiny válcovali a vedli. Vmžiku otočili na 2:1. Až penalta po Labíkově ruce je připravila o vítězství.

Ovšem už před výkopem měl severočeský tým díky dalším výsledkům jistotu, že se mezi záchranáři neocitne. „Já klukům před zápasem řekl, že před 25 lety jsme hráli předposlední kolo doma se Slavií a vítězství nám vyneslo účast v předkole Ligy mistrů,“ připomněl Frťala stříbrnou sezonu 1998/1999, jíž se účastnil jako hráč. „Motivoval jsem je, že střední skupina je pro nás víceméně postup do předkola Ligy mistrů. Možná jsem je tím spíš demotivoval, ale nebyl v tom žádný špatný záměr.“

Frťala už po půlhodině dvakrát střídal. „Ale honilo se mi to v hlavě už od páté minuty,“ doznal. „Vstup byl katastrofální, možná v domnění, že střední skupinu máme doma. Byli jsme lehkovážní, hráli jsme, co nám nepřísluší. Stav 0:1 byl ještě milosrdný. Střídání naši hru zkvalitnilo.“

Pro klíčovou fázi sezony se Teplicím vyprázdnila marodka, z lavičky naskočil už i Senegalec Gning. Přitom se zdálo, že s útočníkovou sezonou je amen. „V úvodu to bylo hodně i o hlavě, proto jsme ho pustili domů, aby měl vedle sebe rodinu.“

Základní část zakončí Teplice v neděli na půdě Plzně, pak je čeká play off. Když vyhrají semifinálovou i finálovou sérii o umístění, o Evropu se utkají se čtvrtým, či pátým týmem skupiny o titul na jeho stadionu.