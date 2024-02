Miliardář Kratina fotbalové Teplice nekoupí. Řeší s nimi sportovní centrum

„S Milanem Kratinou spolupracujeme pouze skrz jeho společnost Accolade, jejíž metodické podpory klub využívá při krocích, které by měly vést k budoucí realizaci projektu AGC sportovní centrum v Modlanech,“ uvedl Řepka. „Nejedná se tedy o prodej klubu.“

Kratina je podle magazínu Forbes čtyřiadvacátým nejbohatším Čechem s majetkem 18,6 miliardy korun. Hlavním oborem jeho podnikání jsou průmyslové nemovitosti. V roce 2022 neúspěšně kandidoval na pozici místopředsedy Fotbalové asociace České republiky jako kandidát (a mecenáš) F-evoluce, v níž figuroval i Řepka.

„Mojí ambicí je vrátit lidem důvěru ve sport, ve fotbal. Dokončit očistu rozhodcovského prostředí,“ tvrdil Kratina před mimořádnou valnou hromadou. „Mládežnický fotbal a větší rozvoj sportování a aktivního pohybu dětí je mojí absolutní prioritou. Věřím, že se mi také podaří vnést do rozhodování FAČR větší dynamiku, manažerský styl a větší transparentnost.“

Tuzemští miliardáři už vlastní nejslavnější české kluby. Sparta patří druhému v žebříčku Danielu Křetínskému, Slavii v zimě koupil Pavel Tykač, který je v pořadí nejmovitějších Čechů čtvrtý. Vlastníka změnil nedávno i Liberec, Slovan převzal mladý podnikatel Ondřej Kania.

Teplice rokují o prodeji klubu už delší čas, dostaly zelenou od současného vlastníka, sklářského giganta AGC. „Všeobecná jednání se vedou již dlouhou dobu a v současné chvíli zatím není žádná varianta ve finální fázi,“ zdůraznil Řepka.

Šéf klubového představenstva Pavel Šedlbauer po ligovém podzimu prohlásil: „Měli jsme tři vážnější kandidáty, jednoho jsme vyřadili, tam se nám to nelíbilo. Teď zbyli dva, zahraniční a český, ten je pro nás priorita. Vyvíjí se to dobrým směrem. Je to poměrně složitá věc, protože není moc zájemců, kteří by chtěli v současné době vstupovat do fotbalu. Souvisí to s ekonomickou situací u nás i v celé Evropě.“