Knapík už Dánsko neřeší. Moje vysněná liga je anglická, říká teplický obránce

„Snad naši výšku ukážeme při standardkách, že se prosadíme gólově. Věřím, že tuto přednost využijeme,“ maluje si Knapík.

S dvaceti inkasovanými góly se Teplice pyšní čtvrtou nejpevnější defenzivou v lize. A v obraně co hráč, to habán. Knapík 193 cm, Chaloupek s Mičevičem 190, novic ze Slavie Kričfaluši dokonce 195.

„Za poslední dobu jsme se dost výškově proměnili, protože už v obraně nejsou kluci jako Hybš nebo Vondrášek,“ jmenoval Knapík dva bývalé skláře. „Ondra Kričfaluši do toho zapadl dobře, ani na to nepotřeboval extra dobu. Už na prvním přáteláku se mi vedle něj hrálo dobře, sedli jsme si.“

Obranná trojka z podzimu sklízela chválu, ovšem Knapík děkuje celému týmu: „Všichni pracují dobře a pomáhají nám. Od útočníků přes záložníky po halfbeky. Plníme, co po nás trenér vyžaduje, pak defenziva může fungovat.“

Teplický Jan Knapík hlavičkuje, vlevo Vasil Kušej z Mladé Boleslavy

Velitel obrany Štěpán Chaloupek však po lehčí operaci úvod jara nestihne, dirigovat ji tak bude ze středu Knapík. „Na podzim jsem hrál spíš vpravo, ale i uprostřed jsem nějaké zápasy odkopal,“ nebojí se toho třiadvacetiletý hráč, nabitý ze zimní přípravy. „Byla náročná, ale to je dobře. Mám z ní dobrý pocit, jen škoda zranění Radosty a Havelky.“

Chybět bude nějakou dobu i Chaloupek a pro Teplice to bude první příprava na éru, až definitivně zamíří do Slavie. „Máme dost času se na to nachystat, bude tu ještě půl roku. Jsme rádi, že s ním ještě můžeme počítat. Pak mu popřejeme hodně štěstí, aby se mu dařilo, ve Slavii se určitě prosadí. Asi by si ho nekupovala, kdyby si myslela, že to nedokáže. Určitě v něm něco vidí.“

Stejně jako Knapík. „Už v dorostu byl Štěpán vůdčí osobnost. A ten post středního stopera mu hodně sedl. Ze začátku jsme mu pomohli, on se chytil, teď pomáhá i on nám. Šlape, má sebevědomí, na podzim hrál fakt dobře,“ chválí parťáka z teplické defenzivy.

Jablonecký David Štěpánek (vpravo) padá po souboje s Janem Knapíkem z Teplic.

I kolem Knapíka bylo nedávno živo, mluvilo se o jeho možném odchodu do Dánska. „Něco jsem slyšel, spíš jsem to četl v médiích. Už bych ty spekulace nechal za sebou, soustředím se na jaro. Jsem teď v Teplicích a jsem tady rád.“ V budoucnu by se ale bývalý mládežnický reprezentant do ciziny rád podíval. „Pro každého fotbalistu je sen zahrát si venku, poznat prostředí, vyzkoušet jinou ligu. Moje vysněná je anglická,“ touží okusit nejlepší soutěž na světě.

Pro jaro má přece jen skromnější cíle. „Chtěli bychom se vyhnout bojům o záchranu,“ přeje si hráč, jehož Teplice jsou po podzimu na desátém místě, tedy na hraně prostřední ligové skupiny. „Na podzim to vypadalo dobře, sedlo si to, trenér Frťala to tady oživil. Asi má nějaké kouzlo.“