Talentovaný útočník Vachoušek prodloužil v Teplicích do roku 2026

Fotbalové Teplice si pojistily jednoho ze svých nejtalentovanějších hráčů za poslední dobu, 18letý útočník Tadeáš Vachoušek prodloužil na Stínadlech smlouvu až do léta 2026. „Tadeáš je velkým příslibem do budoucna, na podzim předváděl výborné výkony v B mužstvu a pomalu se začíná začleňovat také do ligového týmu,“ uvedl na klubovém webu teplický ředitel Rudolf Řepka.