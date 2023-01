Teplice na prodej. Ale pod cenou ne, dostali jsme čas, pochvaluje si Řepka

Jak jste na tom finančně?

Klub a rozpočet je stabilizovaný, v tom nevidím problém. Ale jak jsme slíbili, stále jednáme s potenciálními zájemci o klub. Dnešní doba je ovšem složitá. Věřím, že v průběhu ledna či února se dozvíme, zda půjdeme v jednáních se zájemci do hloubky, anebo se budeme orientovat na jiné varianty.

Zástupci AGC sledovali podzimní zápas se Spartou. Co vám říkali?

Návštěva dopadla velmi dobře. Jak výsledek (2:2), tak návštěvnost. Pak jsme měli jednání s novým nejvyšším šéfem divize Flat Glass, který má pod sebou Evropu a Ameriku a taky pod něj spadá fotbal. Prezentovali jsme mu sportovní i finanční výsledky. Získali jsme jeho zájem i respekt k naší práci. Máme od něj velkou podporu a je trpělivý. Dostali jsme dlouhý čas, abychom zájemce o klub mohli v klidu hledat. Nemusíme se cítit špatně, něco urychlovat a možná jít pod cenu.

Nechtějí si klub nechat?

Zadání bylo hledat strategického partnera, který by pomohl s chodem klubu, anebo přímo nového majitele. My i AGC cítíme, že jejich byznys je sklo a chemie, ne vyloženě fotbal. I kvůli ekonomické krizi ve světě si zatím nemyslíme, že by si fotbal chtěli nechat. Ale vnímáme podporu, co se týká sociální zodpovědnosti, to kvitovali a vědí, že klub dělá po téhle stránce skvělou práci. Ohledně prodeje akciové společnosti se záměr nezměnil.

Sklárna k fotbalu v Teplicích patří, zůstala by dál partnerem?

Nechtějí se fotbalu úplně vzdát. Už teď přemýšlejí, jak u něj zůstat. Líbí se jim právě naše aktivity CSR v oblasti sociální zodpovědnosti. Tuhle složku by podporovali. Kdyby si nový zájemce vzal akciovku, AGC by chtělo být dál u mládeže. Jednou z variant je, že by měli AGC akademii. Továrnu neodstěhujeme, ta bude v Teplicích a v regionu dál. Předpokládám, že spojení skláři a fotbal tady pořád bude. Uvidíme, jak v silném poutu.

Prodávat senegalského střelce Gninga za každou cenu nemusíte?

Ani v tomhle speciálním případě nechceme jít pod cenu. Když to nebude velmi atraktivní částka, chtěli bychom si ho nechat, aby nám sportovně pomohl v průběhu ligového jara. Dává nám to smysl.

Peníze na velké posily nejsou?

Náš rozpočet je sice stabilizovaný, ale není to tak, že bychom měli zvláštní položku na posily a mohli se s někým pouštět do závodů. Musíme si pomoct interně, jako když jsme v létě prodali Žitného a koupili Gninga. Když někdo odejde za atraktivní peníze, můžeme přemýšlet o atraktivních posilách.

Jak vypadá spolupráce s egyptským velkoklubem Al-Ahlí?

Hledali uplatnění pro své hráče v Evropě, takže chviličku přemýšleli, že by si tady koupili i klub. Dávali by sem své fotbalisty a ukazovali je světu. Tahle větev, že by si pořídili celý klub, tedy ten náš, je poměrně mrtvá. Hráčská spolupráce ovšem pořád pokračuje, i když z původně tří Egypťanů zůstal v našem B mužstvu už pouze jeden.