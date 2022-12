Posily máme vytipované i ve druhé lize, říká teplický trenér Jarošík

„Snad nebude v Turecku sněžit jako loni,“ pousmál se tiskový mluvčí klubu Martin Kovařík.

Po středečním rozlučkovém hokeji v Bílině se mužstvo rozuteklo na dovolenou. Koncem prosince už hráči musí sami plnit individuální plány. Znovu se sejdou 3. ledna.

„A půjde to rychle, nebude čas na běhy nebo těžké tréninky. Deset dní jsme tady, pak letíme do Turecka, vrátíme se a už bude liga,“ chystá se trenér Jiří Jarošík na kvapíkové tempo.

V zemi půlměsíce skláři budou od 12. do 21. ledna. Postupně je prověří druhý tým maďarské ligy Kecskeméti a účastníci evropských pohárů, ázerbajdžánská Qabala a rakouský Rapid Vídeň. Ligu zahájí v sobotu 28. ledna na hřišti Bohemians.

Ještě před dovolenou odehrály Teplice tři zápasy v Tipsport lize, rezervě Sparty podlehly 1:4, Vlašim stejným poměrem porazily, s Pardubicemi hrály 1:1. „Testovali jsme herní systémy i hráče, kteří nedostávali takový prostor nebo se dobře ukazovali v B mužstvu,“ uvedl Jarošík.

Teplice si v pátek pojistily osmnáctiletého útočníka Tadeáše Vachouška až do léta 2026. „Je příslibem do budoucna, už se začleňuje do ligového týmu,“ těší ředitele klubu Rudolf Řepka.

Trenér doufá, že dorazí i posily. „Vytipované je máme, třeba z 2. ligy, i tam běhá plno zajímavých hráčů.“ Přijde Vasil Kušej z Prostějova, kterého Jarošík už vedl?