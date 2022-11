Góly udělal Vachoušek, chválil teplický asistent Hunal po výhře nad Vlašimí

„Hlavně v první půli ofenziva pracovala skvěle, byli jsme hodně spokojení. Když se to prostřídalo, bylo to už o něco horší, ale tak už to bývá, že když vedete 3:0, trochu polevíte. Dotáhli jsme to k výhře, takže ani za tu druhou půli bych hráče nekritizoval,“ hodnotil v klubové televizi teplický asistent trenéra Tomáš Hunal.

Do útoku trenéři vyslali duo Yasser – Vachoušek a fungovalo to skvěle. „Bylo to i tím, že Vlašim hrála hodně vysoko, otevřeně, takže tam měli dost prostoru, což hlavně Vachouškovi vyhovovalo. I Yasser se k němu přidal, ale Vachy mě překvapil, jak byl tahový, jak si uměl poradit s o něco staršími kluky. V podstatě ty góly udělal on,“ chválil Hunal.

Do druhé půle naskočil za skláře Senegalec Diambal Kasse, který dorazil do prvoligového týmu na testy z Brozan. Skupinu C Tipsport ligy zakončí Teplice duelem s Pardubicemi.