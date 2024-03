Sparta se červená. Ale proč? Ligový unikát: nejmíň faulů, nejvíc vyloučených

Všechna sparťanská vyloučení v aktuální sezoně Ladislav Krejčí (Teplice - Sparta 1:1, 19. srpna 2023)

Sparťanský kapitán za stavu 1:0 pro Spartu podcenil situaci na vlastní půlce. Pozdě zareagoval, ztratil dva kroky na útočníka Filu a těsně před vápnem ho v roli posledního rukama stáhl. Sudí nejdřív tasil žlutou kartu, až po zhlédnutí situaci na videu svůj verdikt zpřísnil. Sparta ve druhém poločase v Teplicích výhru ztratila. Adam Karabec (Sparta - Karviná 3:1, 27. srpna 2023)

O týden později další červená karta. Karabec, který dostal poprvé v sezoně šanci v základu a dal gól, se ve druhém poločase za stavu 2:0 neudržel po faulu Žáka udeřil soupeře loktem. Sudí opět tasil žlutou kartu, než rozhodnutí po upozornění od kolegy u videa změnil. Na vítězství Sparty vyloučení nic nezměnilo, ale trenér Brian Priske se hodně zlobil: „Neakceptovatelné. Adam toho bude litovat.“ Od disciplinárky vyfasoval třízápasový trest. Ladislav Krejčí (Slavia - Sparta 1:1, 24. září 2023)

Známá scéna z derby v Edenu. V závěru se kapitáni Bořil s Krejčím drželi pod krkem, ten domácí navrch složil k zemi sparťana Haraslína, takže následně vyfasoval i vyšší trest na čtyři zápasy. Krejčí nesměl nastoupit dvakrát. Victor Olatunji (Hradec Králové - Sparta 1:3, 8. října 2023)

Sparťanský bijec schytal v Hradci dvě žluté karty během úvodní půlhodiny. Tu druhou mu však rozhodčí Hocek udělil nesprávně. Řekla to i komise rozhodčích: „Hráč ve výskoku nejdříve zahrál míč hlavou a následně došlo ke kontaktu se soupeřem. Jednalo se o přestupek, ale nebyl to bezohledný zákrok, žlutá karta neměla být udělena.“ Sparta vyhrála zápas o dva góly, i když hrála tak dlouho v deseti. Martin Vitík (Sparta - Jablonec 3:0, 9. prosince 2023)

Už za rozhodnutého stavu sudí Pechanec nařídil penaltu za faul Vitíka na Černáka, který šel sám na bránu. Videorozhodčí ale viděl, že Vitík protihráče zasáhl ještě před vápnem, a tak kolegovi na hřišti doporučil změnu verdiktu: přímý kop z hranice vápna a červená karta za zmaření jasné gólové šance. Za stejný faul v pokutovém území by Vitík dostal pouze žlutou. Lukáš Sadílek (Sparta - Teplice 2:1, 17. prosince 2023)

Nejrychlejší červená po necelých čtyřech minutách. Sadílek hasil chybu brankáře Vindahla, který daleko za vápnem nevhodně hlavičkoval na nohu soupeře Bílka. Toho sparťanský záložník poslal k zemi. Sparta pak dostala první gól, ale i v deseti zvládla dramatické utkání otočit. Matěj Ryneš (Galatasaray - Sparta 3:2, 15. února 2024)

Poněkud smolné a hlavně přísné vyloučení na evropské půdě. Ryneš se rozbíhal u lajny, rozmáchl se a levou paží zasáhl soupeře kamsi na klíční kost. Domácí Yilmaz se však chytil za obličej, pád přihrál a sudí ze Španělska táhl druhou žlutou kartu. Tak trochu možná i kompenzoval předchozí vyloučení domácího Nelssona. Jaroslav Zelený (Slavia - Sparta 2:3 po prodl., 28. února 2024)

Nešťastné dvě minuty pro jednoho z největších slušňáků ve sparťanském dresu. První žlutou dostal v závěru prodloužení po nepřehledné potyčce či strkanici. A vzápětí hasil nadějnou akci slávistů zatažením soupeře za dres, takže Sudí Rouček neměl na vybranou. Zelený kvůli červené přišel o ligové derby na Letné. Ángelo Preciado (Sparta - Slavia 0:0, 3. března 2024)

Od borce z Ekvádoru klukovina. Pod slávistickým kotlem se nechal zfaulovat Bořilem, po němž se vzápětí zbytečně ohnal kopačku. Co na tom, že slávistický kapitán možná pád lehce přihrál, červená bez debat. Mimochodem, Preciado měl být podle komise rozhodčích vyloučený už v podzimním ligovém derby v Edenu (1:1), hlavní sudí Szikszay mu však červenou kartu za surový faul na domácího Provoda odpustil.