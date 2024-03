Rozhodčí v derby nechybovali, řekla komise. Penalta na Haraslína být neměla

Byla to možná jediná větší sparťanská šance, křídelník Lukáš Haraslín dostal balon do běhu, ale stihl ho pouze postrčit do strany, než přes dvojici soupeřů přepadl na zem. Penaltu poté sudí v ligovém derby proti Slavii správně nenařídili, uvedla komise rozhodčích v tradičním komuniké.