Byly to taktické šachy. S bodem spokojení nejsme, řekl Trpišovský

Slavia se zatáhla do hlubšího bloku, nechala soupeře tvořit, čímž jej, jak přiznal i kouč Brian Priske, překvapila.

„Na obou týmech bylo dost vidět, že se soustředí, aby v zakládání akcí neudělaly chybu,“ uvedl Trpišovský po utkání, v němž na rozdíl od přestřelky v MOL Cupu (2:3) dominovala opatrnost. „Ve středu bylo derby divácky atraktivní, tentokrát to byly taktické šachy od obou.

Jste spokojení s bodem?

Spokojení nejsme, protože pokaždé chceme vyhrát. Ale záleží, jak zápas probíhá. Čekali jsme, že Sparta nechá obě rychlá křídla nahoře, že bude chtít chodit za naši obranu – podobně dala ve středu dva góly. Proto jsme se chtěli víc zajišťovat, uzavřít prostor za obranou, Navíc to byl první zápas pro Jindru Staňka, nechtěli jsme, aby nám za defenzivu padaly balony.

Zmiňujete brankáře Staňka, kdy jste se rozhodli, že bude debutovat právě proti Spartě?

Že půjde Jindra do zápasu, jsme se definitivně rozhodli až v sobotu večer, byť tu myšlenku jsme měli už dřív. Cením si toho, že k derby směřoval za každou cenu. Poslední dva týdny se pečlivě chystal, šel do hry de facto po dvou ostrých trénincích. A zvládnul to skvěle.

S jakým záměrem jste v obraně vsadil na Tomáše Vlčka a Jana Bořila?

Ve středu to bylo běžecky náročné, někteří naběhali i přes 16 kilometrů. Chtěli jsme využít čerstvých sil i jinak zorganizovat obranu. Vlček tam šel kvůli rychlosti i tomu, že v rozestavení s ním můžeme přecházet ze čtyřky do trojky. Podal skvělý výkon.

A Bořil?

Chtěli jsme na hřišti mít vůdce. Potřebovali jsme někoho, kdo bude schopný na mužstvo přenášet úpravy rozestavení, změny v hloubce hry a tak dále.

Navzdory náročnému programu útočník Mojmír Chytil znovu odehrál celý zápas, proč?

U Mojmy je vzácné, že když vypadá nejvíc vyčerpaný, tak ještě odněkud vezme energii. Je pro nás strašně důležitý. Není v pohodě, bojuje trochu s nachlazením, ale je schopný se pro tým vydat a dostat se do důležitých situací. Proto jsme střídali k němu Micka van Burena, aby mu to rozbíhal. Mojma odvedl obdivuhodný výkon. Nikdo nám neuhraje situace jako on a je hrozně těžké ho sundavat ze hry.

Co pro vás výsledek znamená z pohledu tabulky?

Jako vždy se nic nemění. Rozdíl bohužel zůstal čtyřbodový. My musíme do konce sezony všechny zápasy vyhrát.

Ve třetím derby sezony padla čtvrtá červená karta. Je to náhoda?

Tentokrát to ani tolik vyhecované nebylo. Hráči s míčem jsou pod obrovským tlakem, ve vápně a v soubojích je to o velké agresivitě, oba týmy si nic nedarovaly, ale tak to má být. Měl dojem, že všichni se soustředili na taktiku, až na konci přišlo to oplácení. Až na tenhle moment to na hřišti bylo fér.