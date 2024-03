Priske: Slavia nám prokázala respekt tím, jak se soustředila na obranu

„Věříte si na Liverpool? Má náročný program včetně zápasů s Manchesterem City i United, jaký na něj máte plán?“ pokračoval novinář z ostrovů.

Priske chvíli přemítal.

„Věříme si, ale samozřejmě si uvědomujeme, že čelíme jednomu z nejlepších týmů v celé Evropě. Bude to těžké, ať už je jejich program jakýkoliv. I my máme teď obtížný los, proti Liverpoolu budeme outsideři, ale dokážeme tady na Letné extra věci, které jsou proti tak silným soupeřům potřeba,“ poznamenal.

Zmíněné „něco navíc“ se proti Slavii tentokrát předvést nepodařilo. Sparťané ale i tak svého rivala udrželi na čtyřbodovém odstupu.

Poprvé v sezoně jste v lize ztratili doma. Jak to vnímáte?

Jsem zklamaný, že jsme nezvítězili. Bylo to obtížné, takticky velmi náročné utkání. Slávisté nás trošku překvapili, že zalezli a přenechali nám iniciativu. O to těžší to pak je – musíte soupeře zkoušet otevřít, zlomit. Domnívám se, že nám chyběla energie, kterou jsme v pohárovém zápase vydali. Občas ale musíte být spokojený s druhým nejlepším možným výsledkem. Slavia nám svým způsobem prokázala respekt, který si zasloužíme, tím, jak k tomu takticky přistoupila. Předchozí derby nás vždy napadala po celém hřišti, tentokrát se soustředila na defenzivu.

V závěru zápasu dostal červenou kartu Ángelo Preciado. Jak jste situaci viděl?

Nepřišlo mi, že by to byl tak tvrdý zásah, tak velká rána. Ale Ángelo svým jednáním dal rozhodčímu záminku a příležitost ho vyloučit. A rozhodnutí sudího musíme respektovat. Myslím si, že pan Pechanec předvedl velmi dobrý výkon, derby měl pod kontrolou. Musím ho pochválit.

Preciada asi chválit nebudete. Je velká komplikace, že vám bude chybět, zvlášť v jeho současné formě?

Je to tak, jak to je. Dostal červenou a když z disciplinárních důvodů jeden hráč chybí, jiný ho musí zastoupit a využít svou příležitost. Máte pravdu, Angelo teď hraje dobře, tudíž v tomto smyslu je jeho absence vážně zklamáním. Ale na druhou stranu to je šance pro další hráče.

O poločase jste stáhl Filipa Panáka, proč? A jak jste byl spokojený s jeho náhradníkem Asgerem Sörensenem?

Cítil drobnou bolest v lýtku, proto jsme se rozhodli jej vystřídat. Navíc se nám hodilo, že Asger byl čerstvý, měl víc sil. A odehrál to dobře, pomáhal týmu v ofenzivě i defenzivě.

Závěrem opět k Liverpoolu. Jako trenér i hráč jste proti němu nastoupil, umíte odhadnout, jak se budou cítit vaši svěřenci?

Můžu jen tipovat. Je to velký dvojzápas, obrovská výzva. Proti nám ikonický klub s legendárním stadionem. Ale ve finále proti nám budou stát profesionální fotbalisté. I my k tomu přistoupíme jako ke své práci. Se vším respektem k Liverpoolu, který bude favoritem, se pokusíme udělat vše pro to, abychom zvítězili a postoupili do dalšího kola. Pokud si chce někdo užít stadion Anfield a kochat se, tak si může koupit lístek a vyrazit tam jako turista, až bude mít po kariéře.