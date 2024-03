ONLINE: Sparta - Slavia, hostující fanoušci před utkáním pochodují Prahou

Dlouhé pohárové čtvrtfinále v Edenu nakonec rozsekl záložník Karabec v prodloužení (3:2) a poslal Spartu do semifinále, kde se úřadující mistr nejvyšší soutěže utká s druholigovou Opavou.

Dlouho přitom vedl soupeř, ale na góly Schranze a Dioufa dvakrát odpověděl Olatunji. Slavia může rivalovi porážku oplatit a dotáhnout se na jediný bod, v opačném případě se jí Sparta vzdálí na sedm.

Oba týmy čeká druhé jarní derby, třetí pak s největší pravděpodobností přijde ještě v nadstavbě o titul, to by se hrálo na půdě lépe postaveného celku v základní části.

Co se týče ligové bilance, domácí jsou po zimní pauze stoprocentní, zvítězili v Karviné (3:0), s Libercem (2:1) i na Slovácku (3:1). Mezitím postoupili do osmifinále Evropské ligy po vyřazení tureckého Galatasaraye a do už zmíněného semifinále národního poháru.

Slavia ztratila body jen ve Zlíně (1:1). Předtím porazila 4:3 Jablonec, pak zvládla utkání v Karviné 3:0 a se stejným skóre doma přejela Pardubice, kterým vstřelil nejrychlejší hattrick v samostatné lize útočník Chytil. Ten ostatně patřil k nejlepším i ve středu.

Ligový souboj dostal na starost poměrně překvapivě sudí Ondřej Pechanec, který dosud střetnutí obou týmů řídil jen před pěti lety v poháru. Přitom Karel Rouček, který pískal středeční duel, si vedl nadprůměrně dobře.

