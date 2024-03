Staňkův klidný debut na Letné: Málo práce? Po poháru toho měli všichni dost

Překvapilo, že příliš práce neměl.

Zatímco ve středečním pohárovém čtvrtfinále se hrálo prodloužení, padlo pět branek a ofenzivních situací bylo na obou stranách až až, v lize to byla spíš fotbalová dieta.

Málo střel, žádný gól.

„Úplně spokojení nejsme, ale remíza je asi spravedlivá,“ kývl Staněk.

V květnu na Letné vychytal hubené vítězství Plzně (1:0), byť tehdy to bylo po všech stránkách specifické utkání: domácí sparťané už měli v kapse titul a i když vám to nepřiznají, soustředili se hlavně na předávání poháru a následné mistrovské oslavy.

Tentokrát bylo v sázce mnohem víc.

Kdyby Slavia derby ztratila, její manko na čelo tabulky by narostlo už na sedm bodů. I proto hosté z Vršovic urychleně uschopnili gólmana Staňka.

„Že půjde Jindra do zápasu, jsme se definitivně rozhodli až v sobotu večer, byť tu myšlenku jsme měli už dřív,“ připustil trenér Trpišovský. „Cením si toho, že k derby směřoval za každou cenu. Poslední dva týdny se pečlivě chystal, šel do hry de facto po dvou ostrých trénincích. A zvládnul to skvěle.“

Víc než rukama se přitom musel ohánět nohama, což je i pro Staňka po přestupu z Plzně tak trochu nová realita.

„Samozřejmě, že to pro mě bylo náročné. Je to úplně jiný styl fotbalu, než na který jsem byl zvyklý. Ale kluci mi pomohli, neustále se mi nabízeli, odvedli skvělou práci,“ poznamenal Staněk.

Zejména ve druhém poločase ho pak napadající sparťané dostali pod výraznější tlak.

„Soupeř změnil presink, protože nám do přestávky rozehrávka vycházela. Přecházeli jsme přes ně velice dobře,“ pokračoval Staněk, který fotbalově vyrostl právě ve sparťanské akademii na Strahově.

Ještě jako teenager však vyrazil do světa a oklikou přes anglický Everton, České Budějovice, Třebíč a Plzeň se dostal až do Slavie i k pikantnímu debutu na Letné.

Teď by navíc Spartě moc rád uzmul titul.

„Je super, že jsme zůstali na dostřel. Sedm kol před koncem základní části ztrácíme čtyři body, což je o dvou zápasech. Musíme se ale hlavně soustředit sami na sebe, vyhrávat, sbírat body a být připraveni na chvíli, kdy Sparta zaváhá.“

Mimochodem, ve čtvrtek na San Siru se do brány proti AC Milán opět vrátí Aleš Mandous, Staněk totiž chybí na evropské soupisce, takže do konce sezony může chytat pouze v lize.