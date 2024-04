V hlavní roli asistent. Priske se fotil na tribuně, Friis uznal: Debaty s ním chyběly

Sedmačtyřicetiletý Friis vplul na devadesát minut do hlavní role a před novináři následně uznal: „Bylo mi ctí vést tak velký klub coby číslo jedna.“

Priske nemohl podle řádů za týmem ani o přestávce, kdy osiřel na svém místě kousek nad hostující střídačkou. Během utkání žmoulal v ruce černý zápisník, občas si udělal poznámku, ale pokyny hráčům napřímo udílet nemohl.

Parťák Friis ho proto zastoupil i na pozápasové tiskové konferenci, kde odpovídal přes dvacet minut.

Vítězství se nerodilo lehce, že?

Byla to bitva, ovšem nic jiného jsme ani nečekali. Tušili jsme, že to bude boj o druhé balony, a také jsme věděli, že pokud vstřelíme rychlý gól, mohli bychom si celý zápas dost usnadnit, což se nepovedlo. Příležitostí jsme k tomu přitom v první půli měli dost, mohli a měli jsme dát možná tři branky, i já bych pak zřejmě mluvil jinak.

Asi po čtvrthodině jste k lavičce svolal celý tým včetně brankáře Vindhala. Jaký vzkaz jste hráčům předal? Co se vám nelíbilo?

Byl to moment, kdy jsme lehce ztratili kontrolu nad zápasem. Zbytečnými chybami jsme domácí pustili do hry, soupeř přebíral iniciativu, hrálo se nahoru dolů, kolikrát na hraně. Snažili jsme se tým hlavně uklidnit, možná i trochu restartovat.

Neschází v takových chvílích slovo hlavního trenéra?

Komunikace s Brianem chyběla spíš mně. Pokaždé se bavíme o drobnostech, vyměňujeme si pohled na hru, mluvíme o střídáních, o tazích v ofenzivě i v defenzivě. Na druhou stranu jsme na sebe zvyklí, známe své úkoly a víme, co máme dělat. V jednom zápase si určitě dokážeme poradit i takhle.

Pochválíte dvougólového Birmančeviče, který přes pomalejší rozjezd utkání svým výkonem rozhodl?

Jednoznačně. Do ofenzivy je to pro nás výjimečný hráč. Příkladem jde i v tréninku, skvěle pracuje, což pak dokáže přenést i do zápasů. Jako Srb je navíc i dost temperamentní a je skvělé, když jeho temperament dovedeme využít v náš prospěch. Věřím, že to ve Spartě do budoucna rozbalí ještě mnohem víc. Není tady ještě ani jednu celou sezonu, může být ještě lepší.

Proč jste naopak nenasadili Haraslína?

Protože měl od začátku kalendářního roku velmi náročný program. Cestoval i s reprezentací v době, kdy měli ostatní kluci volno. Je normální, že v posledních týdnech zažívá možná lehký pokles formy. Není tak svěží a potřeboval vydechnout. My chtěli mít na hřišti v těžkém zápase čerstvé nohy, a tak nastoupil Tuci.

Jak jste spokojení s bráněním standardních situací? Bohemians vám z jedné dali gól, z dalších měli šance.

Samozřejmě, že jde o klíčovou věc, na které dennodenně makáme v tréninku. Uvědomujeme si, že nám vepředu i vzadu v téhle herní činnosti něco málo schází. Na druhou stranu: nehodnotil bych třeba právě naše defenzivní standardky podle zápasu s Bohemkou, která je zahrává skvěle. Všechny týmy v lize proti ní v tomhle ohledu mají problémy.

Nicméně po odchodu Luboše Loučky, který měl právě standardky pod palcem, se vám objektivně daří méně.

Víme, že není všechno ideální. Když jsme si vyhodnocovali předchozí zápasy, viděli jsme, že tam máme nějaké nedorazy. Občas nám možná chybí i kus štěstí, lepší odraz balonu. Nechci ani tak srovnávat jaro s podzimem, jako spíš aktuální sezonu s tou předchozí. Tehdy nám standardky vycházely úžasně, stříleli jsme spoustu gólů, ať už to byl Krejčí, Vitík nebo další kluci. Musíme tvrdě pracovat, aby jsme se k tomu zase vrátil.

Poprvé na jaře jste měli kompletní týden na přípravu k zápasu. Pomohlo vám to?

Bylo to klíčové. Víc jsme potrénovali, hráči fungovali v jiném rytmu a my mohli mnohem lépe pracovat na detailech. Víte, jsme pyšní na to, co jsme v sezoně dokázali, jaké zápasy máme za sebou, ale větší množství času na trénink nám v tuhle chvíli prospělo