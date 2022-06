Polyglot, který má nahradit Tijaniho. Dramé o Teplicích i talentu na jazyky

„Brácha tu působil krátce, ale když jsem mu říkal o Teplicích, hned mi je jako klub jednoznačně doporučil,“ svěřil se francouzský stoper, který přišel z Karviné. V české lize působí ještě jeho bratranec Youba Dramé, góly střílí za Zlín.

Proč jste kývl Teplicím?

Projevily zájem, když odešel Mohamed Tijani. Vzal jsem si trochu času na rozmyšlení, měl jsem i jiné nabídky ze zahraničí. Nakonec rozhodlo, že jsem cítil důvěru teplického vedení a trenérů.

Kam jste mohl jít?

Zpátky domů do Francie. Taky do Švýcarska. Nakonec byla nejlepší varianta Teplice, kromě důvěry mě přesvědčilo i to, že bych měl hrát stabilně, což potřebuji.

S Karvinou jste sestoupil. Jaká to byla sezona?

Smutná. Těžká na hlavu. Od začátku ročníku jsme se trápili, nevyhráli jsme na podzim ani jeden zápas. Pořád dokola. Opakovaně jsme vedli, stejně jsme prohráli, v posledních deseti minutách jsme dostali gól. Začalo to prvním zápasem a pak už to šlo takhle furt. Smůla pro Karvinou. Věřím, že budou hned hrát o postup a co nejrychleji se vrátí do ligy.

Zocelily vás těžké časy?

S Karvinou jsem hrál dvakrát o záchranu, sezonu předtím jsme měli klidnější. Teď jsme byli daleko od baráže. Snažili jsme se, ale bylo to velmi těžké. Něco takového jsem ještě nezažil. Vyměnili jsme skoro všechny hráče a trenéry, ale pořád to bylo stejné.

Santos z Karviné posílil vicemistra Slavii, Qose zase mistra Plzeň. Překvapilo vás to?

Oni si to zaslouží, v Karviné hráli dvě tři sezony stabilně a patřili oba mezi nejlepší hráče našeho týmu. Věřím, že to časem dotáhnou ještě do lepší ligy, než je česká.

Soufiane Dramé hlavičkuje.

A hned v prvním kole s Teplicemi uvítáte Qoseho Plzeň.

Těším se na něj. Mám tam ještě známého Ndiayeho, taky byl na hostování v Karviné. Budeme si spolu přát všechno dobré, ale věřím, že zápas zvládneme my.

V Teplicích máte nahradit Tijaniho, který už je taky v kádru mistra. Jak velká to je výzva?

Uvidíme, jak to zvládnu. Ale věřím, že mám na to, abych tady Tijaniho nahradil. Znám ho, on je ještě silnější než já. On je levák, já pravák, úplně stejní hráči tedy nejsme. Ale Teplice se rozhodly pro mě, protože mám podobný styl jako on a ještě k tomu umím česky. Hned od prvního dne mě v Teplicích tlačí, abych mluvil na tréninku, na zápase. Budu se snažit to plnit, protože komunikace v obraně je důležitá.

Jak se vám vlastně povedlo tak výborně ovládnout češtinu? Mluvíte naprosto plynule.

Když jsem před lety přišel do Slovácka, už po půl roce jsem začal česky rozumět. Mluvit až po roce. A bylo to čím dál lepší.

Měl jste učitelku?

Já se naučil první výrazy přes Google translate. Když jsem něco potřeboval, zadal jsem si to tam a poslouchal, jak to zní. Na jazyky mám talent, umím španělsky, anglicky, v Mali mám dva jazyky, umím i trochu arabsky. Mateřské jazyky mám dva, francouzštinu a jeden z Mali.

Nováčci v teplickém týmu procházejí „fackovací uličkou“. Na snímku Soufiane Dramé.

Co vám bratr řekl k Teplicím?

Když jsem mu oznámil, že Teplice mají zájem, doporučil mi, ať sem jdu. On byl tady spokojený, jen měl smůlu, že když hrál, dělal ze začátku chyby. A pak už neměl důvěru trenéra a nedostal žádnou jinou šanci. Šel to pak zkusit jinam. Věřím, že budu i za něj ještě víc makat, aby byl taky on spokojený, že tu budu hrát stabilně, což se jemu nepovedlo. Teď působí ve Francii ve 3. lize. Možná se sem přijede během přípravy podívat.

Zato v české lize se prosadil váš bratranec Youba.

Jsme v kontaktu, oni mají ve Zlíně náročnou přípravu. Bude se snažit dát co nejvíc gólů. Musí jich vstřelit ještě víc než doteď, má skvělou levou nohu. Věřím, že bude mít dobrou sezonu. Ale když budeme hrát proti sobě, tak půjde kamarádství a rodina stranou, nechci ho pustit ke gólu.

V Teplicích nováčky vítali fackovací uličkou. Jaká byla?

Přivítal jsem ji osobně bez velké bolesti (smích).