Teplice řeší investora, ztratily tři opory. Posílí je Dramé či slávista Křišťan

„Bylo by to jen plus, ale přípravu na novou sezonu to ještě neovlivní,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek na pondělním startu letního drilu.

Na nedávném setkání s fanoušky šéf představenstva Pavel Šedlbauer tvrdil: „Pokračujeme v hledání nových investorů, případně vlastníka, který by chtěl dále rozvíjet fotbal v Teplicích. Udělali jsme pokroky, protože jsme nyní v kontaktu se třemi zájemci.“ Dva z nich jsou ze zahraničí.

Trenér Jiří Jarošík se musí obejít bez tří opor, jimž vypršelo hostování: Sparta si stáhla talenty útočníka Václava Sejka, kterého by nejspíš měla poslat do Jablonce, a tvůrce hry Jana Fortelného, dirigent obrany Mohamed Tijani se ze Slavie přesunul do Plzně. „Uvidíme, jestli se nám aspoň Fortelný vrátí, žádnou dohodu s ředitelem Tomášem Rosickým nemáme. Neupínáme se na to,“ zdůraznil Vachoušek. „Kolikrát jsme se na něco upínali, a pak jsme tady nikoho neměli.“

Odchodů na Stínadlech napočítali třináct, smlouvu klub neprodloužil třeba s mazákem Ondřejem Mazuchem nebo s kapitánem Jakubem Marešem, hrdinou záchranářské baráže s Vlašimí. „Rozloučil se tady jako král. Teď sázíme na mladší, běhavější hráče,“ vysvětlil Jarošík.

Na úvodním tréninku vítal tři novice: středního obránce Soufiane Dramého z Karviné, středního záložníka, teprve devatenáctiletého Jakuba Křišťana ze Slavie, který naposledy hostoval ve Vlašimi, a krajního záložníka Jakuba Urbance z Prostějova. První dva jmenovaní čekají už jen na zdravotní prohlídku.

Kádr pro letní přípravu Brankáři: Tomáš Grigar, Filip Mucha, Luděk Němeček. Hráči: Alois Hyčka, Tomáš Vondrášek, Jan Knapík, Štěpán Chaloupek, Jan Shejbal, Ngosa Nsunza, Lukáš Mareček, Robert Jukl, Daniel Trubač, Patrik Žitný, Tomáš Kučera, Ladislav Kodad, Filip Žák, David Ledecký, Josef Švanda, Jakub Emmer, Mohamed Elmaghrabi, Jakub Urbanec, Vicu Bulmaga, Dominik Procházka, Jakub Hora, Matyáš Vachoušek, Jakub Křišťan, Soufiane Dramé, Roman Čerepkai

„Od Dramého si slibujeme, že by měl nahradit Tijaniho. Takového hráče jsme hledali, který umí česky, dokáže organizovat obranu a má výbornou figuru. Má všechny předpoklady, aby to zvládl,“ míní Vachoušek. „Urbanec může hrát na třech čtyřech pozicích a jsem taky rád, že zálohu nám vyztuží pracovitý Křišťan.“

Už dříve smlouvy prodloužili nestárnoucí brankář Tomáš Grigar, expres Alois Hyčka, mazák Lukáš Mareček a čerstvě Tomáš Kučera.

„S Tomášem jsme byli od konce sezony v jednání, podpis se trošku opozdil kvůli jeho dovolené, ale jsme moc rádi, že jsme se dohodli. V jarní části po dlouhém zranění podával velmi dobré výkony, které věříme, že s herní praxí půjdou ještě nahoru,“ uvedl klubový ředitel Rudolf Řepka k fotbalovému univerzálovi a raperovi.

Posily ještě skláři hledají. „Spoustu hráčů máme rozdělaných, jestli dopadnou, to se uvidí. Ještě řešíme minimálně dvě pozice, levonohého hráče a útočníka,“ informoval sportovní šéf Vachoušek, který lituje sestupu sousedního Ústí do 3. ligy. „Pro nás to je velký problém, protože jsme měli blízko 2. ligu, kde se naši kluci rozehrávali a získávali zkušenosti.“

Teplice v pondělí trénovaly na hřišti v Dubí - Pozorce, kde v sobotu od jedenácti dopoledne vyzvou v první přípravě právě Ústí. Novým fyzioterapeutem u týmu se stal Radek Štol z mládeže, nahradí legendárního maséra Eduarda Poustku.