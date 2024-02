Slovácko neboduje. Je na čem stavět, musíme zlepšit detaily, věří Svědík

„Je na čem stavět. Jen musíme všude trošku přidat. Zlepšit detaily, které rozhodují zápasy. V defenzivě být důslednější a dávat více než gól, jeden je málo,“ shrnul trenér Slovácka Martin Svědík, jehož nejvíce zlobí nekončící gólový příděl ve vlastní síti. „I když soupeřům umožníme v každém zápase minimum šancí, dostaneme skoro ze všeho gól.“

V kompletním složení nastoupila slovácká obrana jen v úvodním kole, pak vypadl zraněný kapitán Michal Kadlec a proti Spartě chyběli i distancovaní Reinberk s Daníčkem. Zatímco Reinberk se vrátí už v neděli v Karviné a Daníček o týden později doma na Jablonec, šéf týmu může mít podle nejčernějšího scénáře po kariéře, kterou si doma v Hradišti prodlužoval každé léto o jednu sezonu.

„Nikdo neví, co bude. Podle posledních prognóz to nevypadá vůbec dobře. Bohužel ho asi ztratíme. Asi to ještě půjde zkusit, ale jeho zranění je strašně nevyzpytatelné a osobně to vidím velmi špatně,“ kabonil se Svědík při otázce na stav Kadlecovy bolavé achilovky.

Už před dvěma týdny tušil, že je zle, proto se snažil apelovat na vedení klubu, aby zajistilo před uzávěrou jarních přestupů náhradu. Se sportovním ředitelem Veličem Šumulikoským si vytipovali Filipa Kašu. Leč bezvýsledně.

„To je věc majitelů. Musí se vyjádřit a dát souhlas, aby někdo přišel, jenže jsme ho nedostali. Vsadilo se na to, že bude Káca ready,“ podotkl trpce Svědík.

Na Spartu mu zbyl jediný stoper s ligovými zkušenostmi Hofmann, s Holáskem z juniorky by to byl velký risk.

Slovácký trenér Martin Svědík čelí novinářům.

V nouzi vsadil na univerzála Jana Kalabišku, který se z někdejšího kanonýra slovenské ligy ve Slovácku přeškolil na krajního beka. A obstál i na pozici levého stopera.

„Mile mě překvapil. Podal velmi dobrý výkon. Ani jeden gól nešel přes jeho stranu nebo po jeho chybě,“ ocenil Kalabišku, který tak může dostat uprostřed obrany další a nečekanou fotbalovou mízu. „Zatímco zestárl, intenzita hry na beku se zvýšila. Jako stoper nemusí rychle nahoru, může si to pohlídat, udělat kličku, vydýchat se. Má přehled ve hře, fotbalové myšlení, hru hlavou neztratil. Sedlo mu to.“

Pro Slovácko je to ale jen provizorní a dočasné řešení. Klub potřebuje, aby se konečně vylízal ze svých zdravotních patálií věkově perspektivnější Tomáš Břečka (29), který od svého předloňského návratu z Turecka odkopal jen 274 ligových minut v minulé sezoně. Proti Spartě seděl na lavičce, na větší porci ale připravený ještě není.

Svědíka může těšit alespoň progres Pavla Jurošky, který se pomalu zbavuje nálepky spalovače šancí. Trefil se ve Zlíně i proti Spartě.

„Jsem rád, že konečně dávám branky, ale vyměnil bych je klidně za body. Škoda, že nejsou vítězné,“ litoval Juroška, který trhá soupeřovy obrany rychlostí a dravostí.

Marek Havlík ze Slovácka se raduje po jedné ze svých čtyř branek do sítě Bohemians.

Gólovou dietu naopak drží Marek Havlík, s deseti zásahy nejlepší podzimní střelec se na jaře neprosadil.

„Chybí mu pohoda týmu. Třikrát po sobě jsme prohráli, ale není důvod k panice. V minulosti se nám to už stalo a vždycky jsme se z toho dostali,“ věří Svědík týmu, který se pořád drží na čtvrtém místě.

Pravdou ale je, že pouze jednou za jeho veleúspěšné slovácké éry, která začala v listopadu 2018, zaznamenali tři porážky. Byly čtyři, před čtyřmi lety a v nadstavbě, ve které už o nic nešlo.