Svědík po další ráně: Jsme teď hlavně rádi za desítku, cíle musíme přehodnotit

„Byli jsme zvyklí vyhrávat třeba 1:0 nebo překlápět ve svůj prospěch zápasy, v nichž jsme prohrávali, ale teď nám to nejde,“ posteskl si Svědík po porážce 0:1.

Přesto stále držíte místo v první šestce a máte šanci v ní nadstavbě hrát.

Tohle ale teď moc neřešíme, teď jsme hlavně rádi, že jsme v desítce a nebudeme hrát o záchranu. Jen díky tomu, že jsme měli dost bodů, jinak by nám to i hrozilo.

Takže elitní šestka není teď prioritou?

Teď je to hlavně to, aby se mužstvo co nejdřív dostalo z výsledkové krize. Cíle musíme přehodnotit a je otázkou, jak rychle se nám z krize dostat podaří, je to jenom na nás. Musíme se teď koukat, jak mužstvo vypadá, a koukat také do budoucna.

Co vám ukázal v tomto směru zápas v Hradci?

Že jsme se už dostali do stavu, kdy na nás leží nějaká deka. Dneska už to nebylo o nasazení a vůli, to nemůžu vytknout, mužstvo chtělo udělat maximum, aby s tou nepříjemnou sérií něco udělalo. Bohužel ale na nás je vidět herní trápení.

Ve hře dopředu chybí klid, mohli jsme Hradec potrestat, ale nepovedlo se to. Projevuje se to ale i v obraně, Hradec jsme do šancí pustili. Sice jsme to přežili a do 75. minuty drželi stav 0:0, ale pak dostaneme gól ze standardky, kdy se naši tři hráči nechytí soupeřů a dostaneme z toho gól.

Přitom obrana bývala ještě nedávno něco, na co jste se mohli spolehnout. Co se zadrhlo?

Na naší hře je vidět, že její složení musíme každý zápas měnit, což bylo i teď o poločase, kdy musel odstoupit Reinberk. Obrana byla vždycky naší výkladní skříní, jenomže po zranění Kadlece s tím máme problémy. Navíc ani středová řada nemá takovou formu, jakou bychom potřebovali.

Najednou je navíc všechno opačně, než bývalo, nejde kombinace, nedostanou se k nám odražené míče, které jsme mívali, má je soupeř. Vidím to na tréninku. Sestava, která se připravuje na zápas, má problémy udržet míč, zatímco sestava, která je jako sparing, hraje bez zábran a problém s tím nemá. Tohle se projevuje i v zápasech. Vidím, že to hráče užírá.

Máte pro to vysvětlení?

Jen se ukazuje, že když něco urazíte, a my to na začátku urazili, tak je těžké se do toho zpátky dostat.