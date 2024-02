Jde o klub, ne o mě. Musím více pracovat, hlásí Hofmann po návratu do sestavy

Do sestavy svého oblíbence vrátil až po šesti kolech v derby ve Zlíně, které Hofmann paradoxně dohrál jako jediný klasický stoper.

„Takový je fotbal, během dvou týdnů se to úplně otočilo. Je nešťastné, že se to stalo takhle. Káca (Kadlec) byl zraněný, Vlastu (Daníček) vyloučili, Břečka teprve začíná trénovat,“ udělal Hofmann inventuru prořídlých řad slováckých stoperů před nedělním domácím šlágrem s mistrovskou Spartou.

Karetní distanc má navíc pravý bek Reinberk. Bude o to obtížnější ubránit ligového lídra?

Nevím, jestli těžší, ale může nás to semknout, zbystříme, šanci dostanou jiní. Abychom uspěli, musíme vzadu dostupovat. A možná stihne zápas i Káca.

Někdy jsme po pauze zabrzděnější, ale je jen otázka času, kdy se rozjedeme. Stanislav Hofmann

Ve Zlíně jste vyběhl od začátku utkání po více než čtvrt roce. Jak těžký byl návrat?

Zažil jsem to po hodně dlouhé době. První zápas, když jsem vypadl ze sestavy, to nebylo vůbec příjemné. Ale pak jsem si uvědomil, že nejde o mě, ale o klub. Klukům se na konci podzimu dařilo, musel jsem čekat na šanci, kterou jsem dostal ve Zlíně. Těšil jsem se a teď je jen na mně, abych se v sestavě udržel.

Trenér Svědík na vás vždy sázel. Objasnil vám, proč jste najednou vypadl z jeho plánů?

Bylo to před zápasem v Plzni. Celý týden to bylo nejisté, stopeři se točili, ale bylo vidět, že trenér nad něčím přemýšlí. Nic mi neřekl, počkal až po Plzni a vysvětlili jsme si to. Uklidnilo se to, pochopil jsem, že musím více pracovat, abych se vrátil do sestavy, až přijde šance. Tak jsem bral i celou přípravu.

Vstup do jara vám vůbec nevyšel. Jak jste si to vyhodnotili po prohraném derby?

Už po Pardubicích jsme si měli co říct. Nejsme zvyklí doma prohrávat, začali jsme špatně. Derby ve Zlíně byl zvláštní zápas. Dlouho jsme hráli v desíti, ale i tak jsme věděli, že jsme měli hrát jinak, lépe. Všechno jsme si ukázali a celý týden pracovali, abychom se v neděli vrátili k výsledkům, na které jsme byli zvyklí.

Zmíněné vyloučení Vlastimila Daníčka po kontroverzi s Didibou po utkání hodně rezonovalo. Jaký máte pohled na věc?

Chystal jsem se na standardku, v zápase jsem to neviděl, díval jsem se jinam. Když se šel rozhodčí podívat na video, ptal jsem se Vlasty, co se stalo. Říkal mi, že ho Didiba praštil přes ruce a on mu to vrátil, ale žádný velký úder to nebyl. To potvrdil i trest, dva zápasy jsou minimum. S tím jsme počítali.

Zdá se, že vám chybí drajv. Souhlasíte?

Těžko se mi o tom mluví. Zápas s Pardubicemi jsem viděl z lavičky, proti Zlínu jsem hrál v základu po delší době. Ale také mi přišlo, že nejsme úplně svěží. Někdy jsme po pauze zabrzděnější, ale je jen otázka času, kdy se rozjedeme.

Alespoň ztrácejí vaši pronásledovatelé a dotáhl se jen Baník. Rozdáte si to o čtvrté místo vy dva?

Teď to takhle vypadá. Ale každý víkend vidíme, že každý může porazit každého. Ještě není nic rozhodnutého. Důležité bude udržet náskok do nadstavby, mít lepší výchozí pozici. Je jen škoda, že jsme zaváhání ostatních nevyužili.

Sparta postoupila ve čtvrtek večer do osmifinále Evropské ligy přes silný Galatasaray. Jde z ní strach?

Neměli jsme za úkol se dívat, ale počítám, že se všichni koukali. Sparta hrála velmi dobře a jen potvrdila, že je na vlně a hodně sebevědomá. To jsme věděli před zápasem a znovu jsme se na to podívali.

Je výrazně silnější než před rokem a půl, kdy jste ji doma převálcovali ve finále Českého poháru?

Už loni na jaře šlo vidět, že jejich síla roste, že jdou správným směrem. V nadstavbě jsme s nimi doma remizovali, když u nás rozhodli o titulu. Je to pro nás určité vodítko, jak s nimi hrát, i když od té doby svůj systém zdokonalili a hrají ještě náročnější fotbal. A v rozpoložení, v jakém momentálně jsou, to bude ještě náročnější.

V čem udělala Sparta největší progres?

Jedné věci jsem si všiml nejvíce – týmovost. Vytvořili dobrou partu, táhnou za jeden provaz. Hrozně presují, nejsou líní běhat. Každý hráč má obrovskou kvalitu, a když se to dá dohromady, je to síla.

Bude mít nějaký vliv, že mají za sebou dva anglické týdny?

Šířka a kvalita jejich kádru je tak obrovská, že i ten, kdo nehraje, v pohodě zapadne. A naopak, vítězství nad Galatasaray jim vlije do žil čerstvou krev a posílí jejich sebevědomí. Navíc dobře ví, že liga je extrémně důležitá.

Je výhoda, že od vás nikdo nic moc nečeká?

Sparta je rozjetá, my jsme úvodní dvě jarní kola prohráli a logicky půjdeme do utkání jako outsider. Sparta ale ví, že se jim u nás nehraje dobře a vítězství tady nemají jisté. My si pamatujeme, že doma na Spartu umíme a šanci máme.