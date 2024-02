500 zápasů v lize? Klobouk dolů, smeká kapitán Slovácka před parťákem Petrželou

Může hrát roli ve vašem rozhodování případný postup do evropských pohárů?

Může, ale nemusí. Hlavně vnímám, jak se lepší situace klubů. Bude se zvedat cena televizních práv. Podívejte se, jací hráči chodí do Slavie, Sparty, jaké jsou tam platy. Tři celky postoupily do jarní fáze evropských pohárů, to je bomba. Doufejme, že to tak půjde dále a třeba také Slovácko přispěje do pohárového koeficientu.

Po tak podařeném podzimu by byla škoda přijít o poháry, ne?

Před začátkem sezony bychom třetí, čtvrté místo v půlce brali. Až na propadák na Spartě to byl vynikající podzim. Důležité bude, aby se nezranili klíčoví hráči, abychom se nevykartovali, někdo neudělal nějakou blbost, která by nás stála body. Čtyři roky se držíme v popředí. Budeme se snažit vymačkat co nejvíce. První jarní kola napoví.

Co ukázala příprava, v níž jste prohráli jen rozhodčími zfixlovaný zápas s Rapidem Vídeň?

Ten ani neberu, že jsme ho prohráli. Co předvedli rozhodčí, bylo neskutečné. Pro sebevědomí je důležité, že jsme v přípravě vyhrávali. Ale k čemu ti to bude, když nezvládneš první utkání. O to důležitější bude duel s Pardubicemi. Jinak byla příprava povedená. Trénovali jsme na přírodní trávě, na kvalitních terénech. Tady můžou být jiné. Někdy se nebude hrát moc fotbal.

Každopádně počasí vám přeje. Na sobotní utkání slibuje předpověď 14 stupňů nad nulou.

Je to příjemné. Když jsme se vraceli z Turecka, čekali jsme mrazivý únor. Nemuseli jsme na umělku. Zkusili jsme si hlavní hřiště. Počasí také pomůže větší návštěvě.

A v sobotu bude Milan Petržela oslavovat 500. utkání v lize.

Klobouk dolů před ním, že odehrál tolik zápasů, že mu vydrželo zdraví. Zaslouží respekt, zatleskáme mu. Pro něj to může být motivace navíc, pro nás ostatní vzpruha. Doufám, že přidá ještě další.