Posila fotbalistů Slovácka z Podbrezové má půl roku na to, aby přesvědčila

„Musím ukázat, co ve mně je, mám na to půl roku. Potom si to v létě vyhodnotíme. Věřím si, těším se,“ říká Blahút, který zaujal slovácké pozorovatele nejen šesti góly.

Prodlouží Havlík? Dva týdny před začátkem fotbalového jara zůstává nejlepší ligový střelec Marek Havlík ve Slovácku. „Určitě letí,“ ujišťoval v předvečer odjezdu na soustředění do Turecka sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski. Situace kolem hradišťského klenotu je od začátku přípravy neměnná. Havlíkovi vyprší ve Slovácku v červnu dvouletý kontrakt a nový zatím nepodepsal. „Nabídli jsme mu pětiletou smlouvu. Je to na něm,“ prozradil Šumulikoski, že klub Havlíkovi připravil na slovácké poměry výjimečnou nabídku. Pokud ji přijme, bude mu na jejím konci 33 let. Ve hře jsou čtyři scénáře. Tím nejméně pravděpodobným je, že zájemce aktivuje v Havlíkově smlouvě výstupní klauzuli a získá ho s jeho souhlasem ještě před uzavřením zimního přestupového okna. Nejčastěji se mluví o Plzni, Slovácko ale zatím nikdo oficiálně nekontaktoval. Rodák z Lubné může také podepsat smlouvu s novým klubem teď a sezonu dohrát v Hradišti. Nebo si může počkat na výhodnější nabídku během jara. Čtvrtá možnost by se Slovácku zamlouvala nejvíce. „Věřím, že Marek prodlouží u nás,“ doufá Šumulikoski, který si tým bez jeho stěžejního hráče neumí a ani nechce představit. Slovácko se vrací do Turecka po týdnu. Druhé soustředění už bude čistě herní. V Beleku absolvuje tři zápasy – s rakouským Lustenau (27. ledna), ukrajinským Čerkasy (30. února) a černohorskou Podgoricou (2. února). První minuty po dlouhém zranění by měl odehrát stoper Břečka, který se naplno vrací do plné zátěže.

Na levé straně má trenér Martin Svědík spoustu alternativ, na pravé potřebuje vytvořit konkurenci Petru Reinberkovi, který ubral na produktivitě. „Uvědomuji si, že česká liga je fyzičtější než slovenská, že to bude velmi náročné. Ale mám rád výzvy, proto jsem ani moc neváhal,“ povídá šestadvacetiletý krajní záložník. K týmu se připojil během prvního soustředění v Turecku, kam se Slovácko vrací dnes k závěrečné fázi zimní přípravy.

„Můj příchod se zrodil velmi rychle. Ve čtvrtek jsem dostal první informace a v neděli jsem byl už v Turecku,“ líčí Blahút, pro něhož je zimní soustředění v zahraničí příjemnou novinkou. „Nikdy předtím jsem na něm nebyl. Buď nechtěl trenér, nebo na to nebyly finance.“

Většinu seniorské kariéry strávil v Žiaru nad Hronom v týmu FK Pohronie, se kterým zažil postup do nejvyšší soutěže i následný sestup. Pořádně ho nakopl až loňský přestup do Podbrezové, kde jeho výkonnost pod trenérem Romanem Skuhravým akcelerovala.

„Za rok jsem udělal v Podbrezové zatím největší progres v kariéře,“ těší Blahúta.

Český kouč mu přestup do české ligy posvětil. Stejně jako někdejší mládežnický trenér Slovácka Jan Kameník, se kterým se potkal v Pohroní. „Zažil jsem tam tak dvacet trenérů. Když se dozvěděl, že jdu do Slovácka, hned mi napsal, že můžeme dát kafe,“ prozradil rodák ze středoslovenské dědinky Voznica.

Česká liga slovenské fotbalisty přitahuje. „Hlavně diváci, je tady větší zájem fanoušků než u nás, na stadionech je lepší atmosféra, každý hráč ji chce zažít,“ tvrdí Blahút. Se Slováckem bude na jaře usilovat o evropské poháry. „Ještě jsem si je nezahrál, je to lákadlo.“

Nejdříve si ale musí vybojovat místi v sestavě, splnit vysoké požadavky kouče Martina Svědíka.

„Už jsem to poznal. Tréninky jsou náročné, hodně běhání, i bez míče. Ale jen tvrdá práce nás dokáže posunout. Bavili jsme se spolu, ale nechci to více rozpitvávat,“ říká Blahút, který má v živé paměti vzájemný zápas z poslední letní přípravy. Podbrezová ho prohrála 0:4. „Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych mohl jít do Slovácka, protože jsem hrál totálně na... Slovácko na mě udělalo výborný dojem, napadali nás, hráli vysoký presink, neměli jsme prostor a čas na nic. Podle toho to také dopadlo.“

Zvykat si musí nejen na nové prostředí, ale také herní schéma. Podbrezová sázela na rozestavení 3-4-3, Blahút kmital po levé straně.

„Měl jsem na starosti celou lajnu. Ale lépe se mi hraje zprava, jsem ortodoxní pravák. Zleva to má také výhody, můžete si navést míč do hřiště, ale cítím se lépe, když mám silnou nohu na čáře,“ líčí Blahút, který má ze Slovácka zatím jen ty nejlepší dojmy. „Věděl jsem, že je to rodinný klub, je tady velmi dobrá parta, kluci příjemní a ve všem nápomocní. Budu se to snažit vrátit v trénincích a hlavně v zápasech.“