Jurečka zase odstřelil svoje Slovácko. Hraje se mi dobře, pískot jsem nevnímal

Slavia vyhrála i díky jeho přičinění 3:1 a minimálně do neděle vystřídala na čele ligové tabulky Spartu.

„Hraje se mi proti nim dobře. Jsem rád, že jsem pomohl týmu, protože to nebyl jednoduchý zápas,“ povídal Jurečka, který proti bývalému klubu pálí s nevídanou kadencí co půlhodina, to gól.

Víte, jak na někdejší spoluhráče?

Když se znáte skoro se všemi, je to trochu jiné utkání. Snažil jsem se to vytěsnit a soustředit se jen na hru. Povedlo se.

Všechny předchozí góly jste dal Slovácku v Edenu, teď jste se poprvé trefil v Hradišti. Jaké to bylo?

Těšil jsem se sem, protože minulý rok jsem byl zraněný a nemohl nastoupit. Mrzelo mě to, teď jsem si to vynahradil. Myslím, že Slovácko ještě jednou potkáme. Věřím, že budeme stejně úspěšní.

Vítězný gól jste vstřelil z dálky. Pomohl vaší ráně i vítr?

Všiml jsem si, že mám před sebou trošku prostoru. Vepředu byl jen Mojmír Chytil na dva stopery. Zkusil jsem to a vyšlo to.

Penaltu jste si vzal automaticky. Ve Slavii jste na ně jednička?

Určení jsme tři. Cítil jsem se dobře. Vzal jsem si to. Věděl jsem, že proměním.

Gólman Heča trefil směr penalty. Neměl jste obavy, když ji v minulém kole v Teplicích chytil?

Soustředil jsme se, abych střelu utáhl a nedal Milanovi žádnou šanci.

Co jste říkal na Provodův gól, který se trefil parádně levačkou z voleje na zadní tyč?

Takhle jsem ho viděl vystřelit poprvé, co jsme ve Slavii. Pomůže mu to. Jsem za něj rád.

Před gólem Slovácka vás obešel Blahút. Vyčítal jste si to?

Měl trošku štěstí. Šel jsme do souboje agresivně, bohužel se k němu míč odrazil. Akorát byla škoda, že jsme situaci nedohráli. Napravil jsem to pak gólem.

Slovácko jste nahoře moc nenapadali a čekali na něj na půlce. To byl záměr?

Celý zápas nemůžete presovat, ubývají vám síly. Slovácko jsme chtěli trochu nechat tvořit a po přihrávce do strany spustit presink. Bylo to i tím, že jsme hráli venku, doma hrajeme trošku jinak.

Když jste v 75. minutě střídal, domácí fanoušci na vás pískali. Nemrzelo vás to?

To jsem nevnímal. Asi se jim nelíbilo, že jsem dal dva góly. Je normální, že když hrajete venku, tak vás lidi vypískají.